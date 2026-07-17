Bộ Y tế hỏa tốc chỉ đạo cứu nạn vụ xe khách lao khỏi cao tốc lúc nửa đêm

(VTC News) -

Sau vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu các nạn nhân.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế nhằm cứu chữa kịp thời các nạn nhân, hạn chế thấp nhất số ca tử vong và giảm thiểu di chứng.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bị nạn, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Y tế các giải pháp bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khoảng 0h15 ngày 17/7, tại km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương theo hướng vào trung tâm Hà Nội, xe khách biển kiểm soát 20C-172xx chở 32 người lao khỏi cao tốc rồi rơi xuống đường gom dân sinh.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Nhiều nạn nhân bị đa chấn thương được lực lượng chức năng khẩn trương đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kích hoạt quy trình tiếp nhận cấp cứu hàng loạt, huy động các ê kíp hồi sức, ngoại khoa và phòng mổ để xử trí những trường hợp nguy kịch.

Hai trường hợp nặng được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm, bệnh nhân P.C.T. (18 tuổi, quê Bắc Ninh) nhập viện với loạt chấn thương nghiêm trọng gồm gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và nghi ngờ chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đánh giá đầy đủ tổn thương để đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Một bệnh nhân khác là D.D.M. (54 tuổi, quê Thái Nguyên) được đưa vào viện trong tình trạng gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và gãy hai xương cẳng tay trái.

Sau thăm khám, đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng cánh tay.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các ê-kíp cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật vẫn đang theo dõi sát tình trạng các nạn nhân, phối hợp đa chuyên khoa để điều trị, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm người bị thương nếu được chuyển đến.