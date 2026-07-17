Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

(VTC News) -

Vụ tai nạn xe khách xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 17/7, tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội).

Thời điểm trên, tài xế N.V.B. (SN 1983, ở Thái Nguyên) lái ô tô khách BKS 20C-172.XX chở 32 người đi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, xe bất ngờ lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Quốc Việt)

Nhân chứng gần hiện trường cho biết nghe tiếng va chạm rất lớn, khi tới nơi, họ thấy chiếc xe khách bị lật ngang, nhiều người kêu cứu bên trong.

Tại hiện trường, ô tô khách tông gãy dải hộ lan của cao tốc, nằm ngang dưới đường gom, cửa kính vỡ nát.

Chiếc xe lật nghiêng dưới đường gom dân sinh. (Ảnh: Đ.H.)

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma tuý cho kết quả lái xe không vi phạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.