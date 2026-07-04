Thông tin mới nhất sức khỏe nạn nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Hải Phòng

(VTC News) -

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu các nạn nhân nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cần hồi sức tích cực và can thiệp phẫu thuật khẩn để giành lại sự sống.

Nặng nhất là em Đ.T.T, 12 tuổi, quê Hải Phòng.

Nặng nhất là em Đ.T.T, 12 tuổi, quê Hải Phòng. Bệnh nhi nhập viện với đa chấn thương, chấn thương sọ não, vết thương lóc da đầu, lóc da cẳng tay trái và gãy một phần ba dưới xương cánh tay trái. Sau đánh giá ban đầu, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân N.T.H, 49 tuổi, ở Hải Phòng, được xác định đa chấn thương, dập nát bàn tay trái, có chỉ định mổ khẩn.

Người phụ nữ vào viện trong tình trạng bị thương ở gối.

Một nạn nhân khác là chị N.T.H, 37 tuổi, nhập viện với vết thương vùng gối và cũng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Người phụ nữ khác vào viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo bệnh viện, ê-kíp cấp cứu đã phối hợp liên chuyên khoa, khẩn trương hồi sức, đánh giá tổn thương và đưa các bệnh nhân vào phòng mổ trong thời gian sớm nhất nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo toàn tính mạng và chức năng cho người bệnh.

Khoảng 11h47 ngày 4/7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn Km85+700 thuộc địa phận xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Thời điểm này, ô tô con biển kiểm soát 30B-020.XX và xe khách biển kiểm soát 34F-011.XX cùng di chuyển theo hướng về Hà Nội thì xảy ra va chạm. Sau cú đâm, xe khách lật ngang, chắn hai làn đường, còn ôtô con dừng ở làn trong cùng.

Hiện trường vụ tai nạn.

2 phương tiện hư hỏng nặng, nhiều hành khách trên xe khách mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chuyên dụng đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy bốn người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.