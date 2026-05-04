Tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt ở Hà Nội

Sáng 4/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận chị Đ.T.H.G (35 tuổi, Phù Đổng, Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông nghiêm trọng bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt.

Qua thăm khám ban đầu, người bệnh được xác định gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu, chậu mu hai bên.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chỉ định theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não, hàm mặt. Người bệnh đang được tiếp tục điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bác sĩ xử trí ca bệnh. (Ảnh: BVCC)

Khoảng 6h50 cùng ngày, xe buýt tuyến 48 mang biển số 29E-208.XX đi trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng đi cầu Chương Dương). Khi qua khu vực nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội), xe buýt va chạm với xe máy do một người phụ nữ cầm lái.

Cú va chạm khiến xe máy và bị cuốn vào gầm xe buýt, nữ tài xế mắc kẹt và bị thương.

Công an phường Bồ Đề phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 cử cán bộ tới hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với hơn 10 người dân hỗ trợ nâng xe buýt để giải cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.