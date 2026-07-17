Xe khách tông đuôi ô tô tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 4 người thương vong

(VTC News) -

Sáng 17/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 người thương vong.

Khoảng 2h05 cùng ngày, lực lượng chức năng xã Châu Quế nhận được tin báo về vụ tai nạn xảy ra tại Km169+30 cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng Hà Nội đi Lào Cai, thuộc địa phận thôn Hạ Lý.

Lực lượng Công an xã Châu Quế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Tổ CSGT số 5 thuộc Cục CSGT (C08) và đơn vị quản lý tuyến cao tốc tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách mang biển kiểm soát 88B-011.65 do anh Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát 29H-353.45 do anh Vũ Tuấn Du (SN 1985, trú xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cầm lái.

Hai phương tiện đang chạy theo hướng Hà Nội đi Lào Cai thì xe khách tông vào phía sau xe tải.

Cú va chạm khiến tài xế xe khách bị thương nặng. Dù được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng người này không qua khỏi.

Ngoài ra, 3 người khác cũng bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Hai phương tiện đều hư hỏng sau tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn đối với xe tải chạy liền trước, dẫn đến va chạm.

Các đơn vị chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ diễn biến vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Cũng trong rạng sáng nay, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương, Hà Nội).

Theo đó, tài xế N.V.B. (SN 1983, quê Thái Nguyên) lái xe khách chở 32 người đi theo hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, chiếc xe bất ngờ lao khỏi cao tốc rồi rơi xuống đường gom dân sinh.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, một nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.