Chưa từng ra Quảng Trị nhưng bị phạt nguội ở Quảng Trị: Chủ xe cần làm gì?

(VTC News) -

Đại tá Hoàng Văn Trung - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị - xác nhận, đơn vị đã nắm được vụ việc chủ xe ở Quảng Ngãi chưa từng ra Quảng Trị nhưng lại bị phạt nguội ở Quảng Trị và có phương án hướng dẫn kịp thời đến người dân.

Theo Đại tá Hoàng Văn Trung, trong trường hợp này, người dân cần làm đơn trình bày nội dung vụ việc kèm các giấy tờ liên quan của cá nhân cũng như phương tiện nói trên và gửi đến Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị sẽ khẩn trương xác minh thông tin, nếu đúng như phản ánh sẽ gỡ thông báo phạt nguội.

Thông báo lỗi vượt đèn đỏ của ô tô mang biển kiểm soát 76A 211.96 tại tỉnh Quảng Bình cũ. (Ảnh: NVCC)

"Để tránh việc phải đi lại xa, người dân có thể làm đơn kiến nghị, trình bày nội dung phản ánh. Để khách quan hơn, người phản ánh đến UBND xã, phường nơi cư trú để xin xác nhận họ đúng là người làm đơn trình bày nội dung vụ việc nói trên. Qua đó, chúng tôi sẽ căn cứ kết hợp các giấy tờ liên quan để sớm xác minh, giải quyết kịp thời cho người dân", Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Trước đó, anh Bùi Thế Hiền (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) gửi kiến nghị đến Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị liên quan đến thông báo phạt nguội của đơn vị này về lỗi vượt đèn đỏ đối với ô tô mang biển kiểm soát 76A 211.96.

Anh Hiền "đau đầu" vì bị phạt nguội nhưng hình xe vi phạm không phải xe của mình. (Ảnh: T.M)

Anh Hiền mua ô tô này từ năm 2023 và được cấp biển kiểm soát 76A 211.96. Anh cho biết từ thời điểm đó đến nay, anh chưa từng lai xe đến địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, tháng 6/2025, anh bất ngờ nhận thông báo xử phạt lỗi vượt đèn đỏ của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cũ.

Thông báo của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình thể hiện ngày 26/5/2025, ô tô mang biển kiểm soát 76A 211.96 đã vượt đèn đỏ tại nút giao đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quang Trung (phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Chiếc xe nhãn hiệu KIA Seltos của gia đình anh Hiền có biển số trùng với biển số chiếc xe trong thông báo vi phạm nhưng kiểu dáng lại khác hoàn toàn. (Ảnh: T.M)

Theo anh Hiền, hình ảnh chiếc xe vượt đèn đỏ trong thông báo khác hoàn toàn với chiếc xe thuộc sở hữu của anh. Anh cũng khẳng định, từ khi mua xe đến nay chưa từng đi đến địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ. Biển số thì đúng là trùng với biển số xe của gia đình anh nhưng hình ảnh chiếc xe rất khác. Xe vi phạm có treo bánh dự phòng phía sau còn xe gia đình anh Hiền không có. Nhiều chi tiết phía sau chiếc xe vi phạm cũng khác hoàn toàn.

Sau khi nhận được thông báo, anh Hiền vào ứng dụng kiểm tra phạt nguội nhưng không tìm thấy thông tin. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua người đàn ông này kiểm tra lại trên ứng dụng và phát hiện lỗi vi phạm đúng như nội dung trong thông báo đã nhận trước đó.