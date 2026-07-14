Xác minh vụ tài xế ô tô tông hàng loạt xe máy trước quán karaoke ở Nghệ An

Ngày 14/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên lái ô tô con màu đỏ, mang biển kiểm soát 37K-680.xx, liên tục tông nhiều xe máy đang dựng trước một quán karaoke trên địa bàn xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chiếc ô tô tại hiện trường. (Ảnh cắt từ video)

Theo nội dung đoạn video, mặc dù được nhiều người xung quanh ra sức can ngăn nhưng người này vẫn lái ô tô đâm nhiều lần vào các xe máy. Sau khi gây ra vụ việc, chiếc ô tô lao ra khỏi cổng quán karaoke rồi dừng lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra tại quán karaoke.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 13/7 tại một quán karaoke trên địa bàn xã Quỳnh Sơn. Ngoài việc làm hư hỏng nhiều xe máy, chiếc ô tô còn va chạm, làm hư hỏng nhiều tài sản khác tại hiện trường.

Hiện Công an xã Quỳnh Sơn tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, xác định nguyên nhân, thống kê thiệt hại và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.