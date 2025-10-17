Ô tô 5 chỗ lật nghiêng sau khi tông hàng loạt xe máy tại TP.HCM

Khoảng 17h20 ngày 17/10, một ô tô 5 chỗ di chuyển trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn theo hướng từ phường Thuận Giao đi phường Dĩ An, TP.HCM (thuộc tỉnh Bình Dương). Khi đến nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường D2, phường Thuận Giao, chiếc xe này đã va chạm với một xe máy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục tông vào một ô tô 4 chỗ màu trắng phía trước cùng nhiều xe máy khác đang dừng chờ đèn đỏ.Chiếc ô tô gây tai nạn chỉ dừng lại khi bị lật nghiêng bên vệ đường.

Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ phương tiện vương vãi khắp mặt đường. Trong đó, có một xe máy bị ô tô 5 chỗ đè lên.

Chiếc xe máy hư hỏng nặng sau va chạm.

Nhiều người đi xe máy bị thương đã nhanh chóng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Do vụ tai nạn xảy ra vào đúng giờ tan tầm, tuyến đường này bị ùn tắc.

Chiếc ô tô bị nghiêng đè lên xe máy.

Nam tài xế ô tô gây tai nạn đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các phường nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông.