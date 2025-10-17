Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP.HCM: Di dời xong ngôi nhà

(VTC News) -

Liên quan vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP.HCM, chiều 17/10, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngôi nhà được di dời, trả lại đất cho chính chủ.

Sau khi ngôi nhà được "thần đèn" dời về đúng vị trí, hiện trạng thửa đất 813 (bị xây nhầm) nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà đã xây cao.

Căn nhà thời điểm chưa di dời, được xây dựng hoàn toàn trên phần đất của gia đình chị Thảo (khoanh đỏ).

Việc di dời ngôi nhà do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ xử lý nền móng Phước Lộc (thường được gọi là "Thần đèn Phước Lộc"), thực hiện, hoàn tất sau 3 tuần.

Chị Võ Thu Thảo - chủ sở hữu hợp pháp thửa đất 813 cho biết, hiện vợ chồng chị đang chờ chính quyền địa phương đến ghi nhận và lập biên bản làm việc giữa các bên.

"Tôi rất mừng vì chủ nhà giữ đúng lời hứa trong buổi làm việc ở UBND phường Chánh Hiệp, là di dời ngôi nhà trong vòng 45 ngày. Vợ chồng tôi đang tính toán thời gian phù hợp để xây nhà", chị Thảo nói.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/9, UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Vĩnh Long, hiện ngụ phường Chánh Hiệp), cho rằng thửa đất hợp pháp của gia đình chị bị xây dựng nhầm bởi hộ liền kề.

Trong đơn, chị Thảo trình bày vợ chồng chị là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất số 813, tờ bản đồ 82, tại đường DX066, phường Chánh Hiệp.

Thửa đất của chị Thảo đã được trả lại hiện trạng.

Ngày 14/6/2025, khi thuê đơn vị thi công đến khảo sát để chuẩn bị xây nhà, gia đình phát hiện toàn bộ phần đất bị người khác xây dựng một căn nhà một trệt, một lầu.

Công trình trên do chủ thửa đất liền kề số 814 xây dựng. Chị Thảo cho rằng giấy phép xây dựng của thửa đất 814 ghi chiều ngang phía sau 11,79m, nhưng thực tế thi công tới 16,76m, dẫn đến phần chênh lệch gần 5m lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị.

Chị Thảo nêu ban đầu đại diện gia đình chủ đất không thừa nhận. Sau nhiều lần trao đổi với một người phụ nữ tên Hạnh (tự nhận là mẹ của chủ đất), ngày 23/6, người này đã liên hệ, thừa nhận có sai sót và cam kết sẽ di dời công trình để trả lại hiện trạng đất trong vòng 3 tuần.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên 3 tháng, căn nhà vẫn chưa được tháo dỡ. Gia đình chị Thảo nhiều lần liên hệ nhưng bà Hạnh cho biết thủ tục vay vốn ngân hàng chưa hoàn tất và liên tục xin gia hạn thêm thời gian.

Ngày 17/9, chị Thảo gửi thêm một thư yêu cầu, coi đây là cảnh báo cuối cùng, đề nghị chủ lô đất số 814 phải di dời, trả lại đất lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị ngay lập tức. Nếu không, chị sẽ khởi kiện ra tòa và yêu cầu cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Việc di dời được "thần đèn" thực hiện trong 3 tuần.

Đến ngày 24/9, UBND phường Chánh Hiệp đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Anh N.M.T. (30 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) cho biết anh là chủ sở hữu căn nhà trong vụ việc. Gặp vợ chồng chị Võ Thu Thảo, anh T. thừa nhận sai và xin lỗi. Anh T. cũng hứa trong vòng 45 ngày sẽ di dời nhà, trả lại hiện trạng đất.

Tại buổi làm việc, vợ chồng chị Thảo đồng ý phương án dời nhà trong vòng 45 ngày mà anh N.M.T đưa ra.