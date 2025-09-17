+
++
Vụ 'xây nhầm' nhà trên đất người khác: Chủ đất vạch trần sự thật gây sốc
(VTC News) -
Chủ lô đất bị xâm chiếm, xây nhà tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng cho rằng bị cố tình “xây nhầm” với mục đích né tránh gần mộ.
Tin mới
Núi mỹ phẩm hết hạn bị đổ trộm, trẻ nhỏ vô tư nghịch như đồ chơi
19:28 17/09/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp bóng đá Nam Định 1-0 Ratchaburi: Caio mở tỷ số
19:19 17/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Nợ tiền sau khi thua bạc ở casino, 2 người Trung Quốc bị bắt giữ trái phép
19:10 17/09/2025
Bản tin 113
Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới
19:06 17/09/2025
VTC NEWS TV
Lời khai của tài xế xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong ở Quảng Trị
19:02 17/09/2025
Tin nóng
Nga tiếp tục nỗ lực chinh phục mặt trăng trong cuộc đua quân sự không gian
18:58 17/09/2025
Tư liệu
Đại gia Đinh Trường Chinh thâu tóm ‘đất vàng’ TP.HCM thế nào?
18:56 17/09/2025
VTC NEWS TV
Bi kịch chợ chuối Tân Long: Nơi mưu sinh biến thành vết thương vĩnh viễn
18:53 17/09/2025
VTC NEWS TV
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông và dự báo thời tiết 10 ngày
18:51 17/09/2025
Thời tiết
'Cháy vé' hạng sang xem ngôi sao pickleball thế giới săn giải thưởng 150.000 USD
18:41 17/09/2025
Hậu trường
Hơn 141.000 người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy, 102.000 đã nhận tiền chi trả
18:41 17/09/2025
Chính trị
Lắp camera quay lén người khác bị phạt thế nào?
18:38 17/09/2025
Tư vấn
Bảng giá ô tô Nissan mới nhất tháng 9/2025
18:17 17/09/2025
Thị trường
Vingroup nhận giải 'Không gian trưng bày tiêu biểu' tại Triển lãm A80
17:59 17/09/2025
Kinh tế
Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với phường Bình Dương
17:38 17/09/2025
Tin nhanh 24h
Tình tiết bất ngờ vụ xây nhà nhầm trên đất người khác: Bị đơn kháng cáo, không trả đất
17:30 17/09/2025
Pháp đình
Rút ngắn 30% thời gian phê duyệt, TP.HCM sắp khởi công 20 dự án trọng điểm
17:20 17/09/2025
Đầu Tư
Đã xác định tài xế lái xe Range Rover tông 2 người rồi bỏ chạy ở Đắk Lắk
17:17 17/09/2025
Bản tin 113
Thủ khoa toàn quốc gây 'bão mạng' nhập học trường nào?
17:15 17/09/2025
Chân dung
70 năm chỉ có 3 nữ giáo sư Toán học, ngành 'hot' nhưng hiếm ứng viên
17:10 17/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Dư luận quan tâm thuế suất nào cho vàng, 1% hay 2% sẽ hợp lý?
17:09 17/09/2025
VTC NEWS TV
230 người Việt chết mỗi ngày vì thuốc lá
17:01 17/09/2025
Tin tức
Điều gì xảy ra với cơ thể khi bỏ bữa tối một tháng?
16:56 17/09/2025
Tư vấn
Phụ huynh băn khoăn về khoản đóng góp 40 triệu đồng mua tivi
16:51 17/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Thông tin mới nhất
16:48 17/09/2025
Tin nóng
Khoảnh khắc dàn tiêm kích thả bẫy nhiệt giữa trời TP.HCM gây ấn tượng mạnh
16:41 17/09/2025
Văn hóa - Giải trí
Nam sinh lớp 6 ở Hải Phòng bị ô tô tông tử vong trên đường đi học về
16:40 17/09/2025
Tin nóng
Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
16:39 17/09/2025
Chính trị
Kỳ họp thứ 10 sẽ không thảo luận từng dự án luật, không chất vấn tại hội trường
16:34 17/09/2025
Tin nóng
Hiệu trưởng Ngoại thương mong muốn tân sinh viên tập làm một việc khó mỗi ngày
16:30 17/09/2025
Tin tức - Sự kiện