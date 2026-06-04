Đề nghị 14 tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

(VTC News) -

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Công điện số 17 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Công điện gửi tới UBND 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, cùng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16,0 - 22,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 - 119,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành và địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị VTV, VOV, TTXVN, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 7h ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), duy trì hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.