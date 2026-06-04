Từ thợ nail đến tấm bằng bác sĩ Mỹ của cô gái Việt

(VTC News) -

Từng phải gác lại giấc mơ áo blouse trắng khi đang học đại học ở Việt Nam, Vũ Thị Kiều Nga (Ana Vu, SN 1996 tại Lâm Đồng) không nghĩ có ngày mình được gọi là “bác sĩ” trên đất Mỹ. Hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của cô gái quê Lâm Đồng là câu chuyện về sự kiên trì, nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, tài chính và những lần phải bắt đầu lại từ đầu.

Cuối tháng 5/2026 vừa qua, Nga tốt nghiệp Trường Y khoa Tilman J. Fertitta Family College of Medicine thuộc University of Houston (Mỹ), khép lại chặng đường đào tạo kéo dài nhiều năm để trở thành bác sĩ.

Cô gái Việt Vũ Thị Kiều Nga vừa tốt nghiệp bác sĩ tại Trường Y khoa Tilman J. Fertitta Family College of Medicine thuộc University of Houston, Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Khoảnh khắc nhận tấm bằng tốt nghiệp, nữ bác sĩ trẻ cho biết điều cô cảm nhận rõ nhất là sự biết ơn. “Đây không chỉ là cột mốc của riêng tôi mà còn là thành quả của gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã đồng hành, tin tưởng và giúp đỡ tôi trong suốt hành trình này”, Nga chia sẻ.

Tình yêu với ngành y đến với Nga từ khi còn nhỏ. Năm 2014, cô đỗ vào Đại học Y Dược TP.HCM với mong muốn sau này có thể chăm sóc sức khỏe cho gia đình và cộng đồng tại quê nhà. Tuy nhiên, hai năm sau, Nga phải dừng việc học để cùng gia đình sang Mỹ định cư. Trước khi lên đường, cô theo học nghề nail và làm tóc nhằm chuẩn bị cho cuộc sống mới.

“Vừa học nghề, vừa nhìn bạn bè tiếp tục đi bệnh viện thực tập, tôi buồn và tiếc lắm. Nhưng tôi hiểu mình phải đưa ra lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh gia đình lúc đó”, cô nhớ lại.

Những ngày đầu tại Mỹ, Nga vừa học tiếng Anh, vừa theo học tại trường cao đẳng cộng đồng và làm nail vào cuối tuần để trang trải chi phí sinh hoạt. Trong suy nghĩ của cô khi ấy, cánh cửa trường y ở Mỹ dường như quá xa vời bởi yêu cầu tuyển sinh khắt khe cùng chi phí đào tạo rất lớn.

Kiều Nga hạn phúc trong khoảnh khắc nhận tấm bằng bác sĩ danh giá ở đại học Mỹ.

Tuy nhiên, chính trải nghiệm của gia đình trong hệ thống y tế Mỹ thôi thúc cô quay lại với ước mơ cũ. Nga đặc biệt ấn tượng với mô hình bác sĩ gia đình, nơi người dân được chăm sóc sức khỏe định kỳ, tiêm chủng và tầm soát bệnh từ sớm. Đồng thời, cô cũng nhận thấy những khó khăn mà nhiều người Việt nhập cư gặp phải khi tiếp cận dịch vụ y tế do rào cản ngôn ngữ và văn hóa.

“Tôi hy vọng sau này có thể góp thêm phần nhỏ để hỗ trợ cộng đồng, nhất là người Việt đang sinh sống tại Mỹ”, cô nói.

Khó khăn lớn nhất của Nga trên hành trình học tập không phải kiến thức chuyên môn mà là sự tự ti về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bước ngoặt đến khi một giáo sư vật lý tiến cử Nga làm gia sư tại trường. Công việc này giúp cô vừa có thêm thu nhập, vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Từ môi trường học thuật, Nga tiếp tục tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, được cử đi thuyết trình tại nhiều hội nghị và mở rộng mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp.

Sau hai năm đầu đại học tại Mỹ, cô vẫn duy trì điểm số tuyệt đối dù gần như làm việc toàn thời gian. Những học bổng và khoản hỗ trợ học tập tích lũy được giúp Nga có đủ tự tin để một lần nữa theo đuổi mục tiêu trở thành bác sĩ.

Bốn năm sau ngày đặt chân đến Mỹ, cô tốt nghiệp cử nhân Hóa sinh loại xuất sắc (Summa Cum Laude) và nộp hồ sơ vào các trường y. Kiều Nga nhận được thư báo trúng tuyển sớm từ bốn trường y tại bang Texas. Cuối cùng, cô lựa chọn Tilman J. Fertitta Family College of Medicine vì định hướng đào tạo bác sĩ tuyến đầu phục vụ cộng đồng, đồng thời được trao học bổng toàn phần.

Kiều Nga cùng bố mẹ ngày cô tốt nghiệp bác sĩ tại Mỹ.

Trong thời gian học tập, Nga tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và từng trình bày bốn công trình dưới dạng poster tại các hội nghị học thuật trên khắp nước Mỹ. Trước khi vào trường y, cô cũng tham gia nghiên cứu lâm sàng về ung thư tại Baylor College of Medicine. Tuy nhiên, điều khiến nữ bác sĩ trẻ tự hào nhất lại là công việc gia sư.

Bác sĩ Lisa Ecroyd hiện là bác sĩ và giảng viên lâm sàng khoa nhi tại hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, nhận xét cô có kiến thức chuyên môn ấn tượng, khả năng giao tiếp tốt với bệnh nhi và tinh thần học hỏi nổi bật. Trong khi đó, các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa, tim mạch, nội tiết và y học gia đình đều nói Nga chăm chỉ, chủ động, có tư duy lâm sàng tốt và tiềm năng trở thành bác sĩ xuất sắc.

Bác sĩ Blake Watts, hiện là phó giám đốc chương trình nội trú gia đình tại hệ thống bệnh viện Memorial Hermann tại Mỹ đánh giá Nga thể hiện năng lực tương đương một bác sĩ nội trú trẻ, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, và là thành viên được đồng nghiệp mong muốn tiếp tục hợp tác.

Chứng kiến con gái hoàn thành chương trình đào tạo y khoa và trở thành bác sĩ đầu tiên trong gia đình, cô Nguyễn Thị Thanh Túc - mẹ của Nga không giấu được xúc động.

“Gia đình hạnh phúc và tự hào vì con vượt qua nhiều rào cản về ngôn ngữ, tài chính và tuổi tác để theo đuổi được giấc mơ của mình. Điều khiến chúng tôi tự hào nhất là dù phải bắt đầu lại từ đầu, con vẫn luôn nỗ lực tự lập và giành được học bổng toàn phần”, người mẹ chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Nga bước vào chương trình nội trú chuyên ngành bác sĩ gia đình kéo dài ba năm. Về lâu dài, nữ bác sĩ mong muốn tham gia giảng dạy lâm sàng, hướng dẫn sinh viên và tạo điều kiện cho những người trẻ có cơ hội tìm hiểu nghề y.

“Tôi mong bệnh nhân xem bác sĩ gia đình như người đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe. Tôi hy vọng mỗi lần khám định kỳ sẽ là một cuộc gặp gỡ giúp họ hiểu hơn về cơ thể mình thay vì chỉ đến bệnh viện khi đã mắc bệnh”, Nga nói.