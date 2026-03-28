Chủ tịch tỉnh Gia Lai và 6 cam kết ‘nói là làm’ với doanh nghiệp, nhà đầu tư

(VTC News) -

6 cam kết "vàng" lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Sáng 28/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với sự tham gia khoảng 1.000 đại biểu là doanh nghiệp, doanh nhân của các doanh nghiệp hàng đầu thuộc 5 lĩnh vực trọng tâm.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, người đứng đầu chính quyền tỉnh có diện tích 21.500 km², lớn thứ 2 Việt Nam Phạm Anh Tuấn đưa ra một thông điệp mạnh mẽ nhằm xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch và tin cậy. Gia Lai không chỉ mời gọi đầu tư bằng tiềm năng sẵn có mà bằng 6 cam kết "vàng" từ một chính quyền kiến tạo.

Chính quyền Gia Lai cam kết xây dựng một bộ máy kiến tạo, liêm chính và hành động. Mọi chủ trương đều hướng tới việc tạo ra môi trường đầu tư dễ dự báo, nơi chính quyền không chỉ là người cấp phép mà là người đồng hành cùng sự thành bại của doanh nghiệp. Tỉnh xác định: Thành công của nhà đầu tư chính là thành công của chính quyền, chính quyền chuyển tư duy từ quản lý" sang tư duy phục vụ.

Với phương châm "Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng", mỗi nhiệm vụ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ: "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền". Điều này nhằm chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm mọi công việc đều được giải quyết dứt điểm.

Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết cùng các doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026.

Cam kết của tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở lễ trao giấy phép hay cắt băng khánh thành mà sẽ đồng hành trọn vòng đời dự án. Tỉnh sẽ theo sát nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị, triển khai cho đến khi vận hành và mở rộng. Các cơ chế đối thoại thường xuyên được duy trì để xử lý khó khăn "từ sớm, từ xa", không để vướng mắc tích tụ thành "điểm nghẽn" cản bước phát triển.

Tỉnh kiên quyết siết chặt kỷ luật hành chính bằng đội ngũ cán bộ "Làm hết việc, không làm hết giờ". Đội ngũ cán bộ phải quán triệt tinh thần "không bàn lùi, chỉ bàn làm; không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả". Mọi hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không có ngoại lệ để bảo vệ môi trường đầu tư và niềm tin của cộng đồng kinh doanh.

Tỉnh Gia Lai còn cam kết tôn trọng các thỏa thuận đã xác lập, bảo đảm tính nhất quán của chính sách qua các thời kỳ. Trong một thế giới đầy biến động, sự ổn định về pháp lý và chính sách tại Gia Lai sẽ là "bến đỗ" an toàn cho dòng vốn dài hạn, giúp nhà đầu tư yên tâm hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững.

Ngoài ra, tất cả nhà đầu tư, từ doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp trong nước, đều được tiếp cận thông tin và nguồn lực (đất đai, hạ tầng) một cách bình đẳng. Tỉnh đặc biệt ưu tiên và bảo vệ những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn xanh và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm xã hội, cùng địa phương giải quyết các bài toán về môi trường và an sinh.

Thu hút 273 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 32 tỷ USD

Hiện Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người từ 35 dân tộc anh em, tỉnh đang sở hữu "dư địa" phát triển mà hiếm địa phương nào có được.

Ngay tại Hội nghị này, tỉnh Gia Lai tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho tổng số 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 838.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 32 tỷ USD).

Trong đó, có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng, và 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 606.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai đang hội tụ đủ yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa". Đây là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tam giác phát triển (Việt Nam - Lào - Campuchia), đồng thời sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ cao nguyên đến ven biển, tạo nền tảng cho một cấu trúc kinh tế đa ngành, từ nông nghiệp công nghệ cao đến công nghiệp bán dẫn và AI.

Để hiện thực hóa tầm nhìn 2026 - 2030, Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng chiến lược, cụ thể: công nghiệp xanh & Công nghệ cao; Du lịch làm mũi nhọn; Nông nghiệp hiện đại: Hình thành các "cứ điểm" nông - công nghiệp; Logistics xuyên biên giới; Đô thị bền vững: Gắn liền với bất động sản công nghiệp.

Đại diện Tập đoàn FLC - Bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng giám đốc thường trực nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Gia Lai cho dự án xây dựng mở rộng sân bay, logistics, dịch vụ du lịch, khu đô thị với tổng vốn đầu tư 150.000 tỷ đồng.

Song hành với đó là 4 khâu đột phá, trong đó hạ tầng giao thông được xem là "mạch máu" ưu tiên với các dự án trọng điểm: Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cao tốc Bắc - Nam, nâng cấp sân bay Phù Cát và xây dựng cảng nước sâu Phù Mỹ.

""Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" - thông điệp không chỉ là một lời mời gọi mà là lời khẳng định về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Với diện tích lớn thứ 2 Việt Nam và một tư duy quản trị hiện đại, Gia Lai đang sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng mới, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững cùng cả nước", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.