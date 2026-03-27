Gia Lai tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Sáng 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.
Theo báo cáo, cử tri toàn tỉnh tích cực tham gia bỏ phiếu, nhiều địa phương có tỷ lệ đi bầu đạt 100%. Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 2.418.951/2.422.812 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,84%.
Kết quả, tỉnh Gia Lai đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định. Trong đó, đại biểu Quốc hội khóa XVI: 16/28 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031: 85/136 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 2.964/2.977 người ứng cử trúng cử.
Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai thông tin, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân. Công tác chuẩn bị, tổ chức đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.
Theo ông Thái Đại Ngọc, kết quả bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
“Chậm nhất là ngày 31/3/2026 Gia Lai phải triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại (nếu có), xây dựng báo cáo tổng kết gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia đúng thời hạn”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|1
|Phạm Anh Tuấn
|Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
|2
|Lê Quang Nhân
|Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
|3
|Huỳnh Ngọc Hoàng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Đông
|4
|Tô Thị Thu Hường
|Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường QuyNhơn
|5
|Đặng Mạnh Cường
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Nam
|6
|Huỳnh Thúy Vân
|Ủy viên Ban Chấp hàn hĐảng bộ tỉnh,Phó Bí thư Đảng ủy Hộiđồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|7
|Trần Thị Như Hoa
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Bắc
|8
|Nguyễn Văn Lăng
|Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định
|9
|Đặng Vĩnh Sơn
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai
|10
|Đặng Bá Lâm
|Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh GiaLai
|11
|Nguyễn Thị Kim Quy
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Nhơn Bắc
|12
|Lê Thanh Tùng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịchHội đồng nhândân phường An Nhơn
|13
|Nguyễn Thị Phong Vũ
|Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy,Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai
|14
|Lê Bình Thanh
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
|15
|Trịnh Văn Lập
|Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Sơn
|16
|Lê Từ Bình
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình An
|17
|Đoàn Đức Tùng
|Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
|18
|Mai Việt Trung
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai
|19
|Hà Duy Trung
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
|20
|Phạm Văn Chung
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Đông
|21
|Trần Hữu Thảo
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc
|22
|Trần Nhật Quân
|Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh
|23
|Đoàn Vũ Hùng
|Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|24
|Võ Ngọc Bình
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bồng Sơn
|25
|Võ Thành Nam Bình
|Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai
|26
|Nguyễn Văn Hòa
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoài Ân
|27
|Nguyễn Thị Lợi
|Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ân Tín, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai
|228
|Nguyễn Ngọc Lương
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Gia Lai
|29
|Lê Thị Tuyết Trinh
|Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|30
|Nguyễn Văn Hưng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến
|31
|Phạm Dũng Luận
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đề Gi
|32
|Nguyễn Hà Trung
|Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Cát
|33
|Nguyễn Tuấn Thanh
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
|34
|Phạm Tấn Thành
|Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|35
|Trần Văn Phúc
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Mỹ Đông
|36
|Võ Thanh Phùng
|Trưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Gia Lai
|37
|Trần Quốc Vinh
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Lương
|38
|Lê Thị Vinh Hương
|Ủy viên Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước
|39
|Huỳnh Thị Ngọc Hà
|Trưởng ban Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|40
|Phạm Quang Ân
|Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước Bắc
|41
|Cao Hoàng Mộng Tiên
|Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Đông
|42
|Hà Thanh Tú (Thượng tọa Thích Nhuận Trí)
|Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai
|43
|Rah Lan Chung
|Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|44
|Nguyễn Thị Tường Linh
|Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|45
|Đoàn Hữu Dũng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng
|46
|Y Khum
|Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú
|47
|Nguyễn Xuân Phước
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Pleiku
|48
|Vũ Tiến Anh
|Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|49
|Võ Thị Bảo Ngân
|Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|50
|Trần Thị Hồng Nguyệt
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thống Nhất
|51
|Rơ Châm H’ Phik
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Khươl
|52
|Đinh Ly An
|Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|53
|Nguyễn Thanh Dũng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kbang
|54
|Phạm Văn Đạt
|Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai
|55
|Huỳnh Thị Việt Hường
|Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|56
|Nguyễn Hùng Vỹ
|Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|57
|Ra Lan Song Linh
|Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh
|58
|Lê Thị Hồng Diễm
|Diễn viên, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai
|59
|RahLan H’Dry
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Tul
|60
|Nguyễn Thị Thu Hà
|Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Ayun Pa
|61
|Hồ Văn Thảo
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Túc
|62
|Trần Minh Sơn
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
|63
|Lê Văn Thắng
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
|64
|Phạm Hồng Hiệp
|Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai
|65
|Rah Lan H’Chiểu
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã Chư Prông
|66
|Rơ Châm H’Phíp
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pnôn
|67
|Rơ Chăm H’Hồng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai
|68
|Đoàn Ngọc Báu
|Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai
|69
|Phạm Văn Cường
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Cơ
|70
|Tống Thới Mốc
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Hrung
|71
|Châu Thanh Bình
|Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|72
|Lê Thị Ngọc Lam
|Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
|73
|Nguyễn Huy Châu
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Pưh
|74
|Lý Anh Sang
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Sê
|75
|Phạm Khắc Tiệp
|Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú
|76
|Trương Văn Đạt
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|77
|Ngô Thị Ánh Tuyết
|Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|78
|Đặng Thành Thái
|Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Gia Lai
|79
|Võ Nguyên Nam
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kông Chro
|80
|Rơ Chăm La Ni
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pa
|81
|Nguyễn Trung Hiếu
|Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính -Tổ chức -Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|82
|Nguyễn Trung Kiên
|Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
|83
|Hà Thị Giang Thảo
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đak Đoa
|84
|Lê Trọng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mang Yang
|85
|Uyên (Mục sư Uyên)
|Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Kông Brech