Gia Lai tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Sáng 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Gia Lai

Theo báo cáo, cử tri toàn tỉnh tích cực tham gia bỏ phiếu, nhiều địa phương có tỷ lệ đi bầu đạt 100%. Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 2.418.951/2.422.812 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,84%.

Kết quả, tỉnh Gia Lai đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định. Trong đó, đại biểu Quốc hội khóa XVI: 16/28 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031: 85/136 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 2.964/2.977 người ứng cử trúng cử.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Nguồn ảnh Báo Gia Lai)

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai thông tin, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân. Công tác chuẩn bị, tổ chức đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.

Theo ông Thái Đại Ngọc, kết quả bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

“Chậm nhất là ngày 31/3/2026 Gia Lai phải triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại (nếu có), xây dựng báo cáo tổng kết gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia đúng thời hạn”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.