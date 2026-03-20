Danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Theo kết quả, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,84%. Trong đó, 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Cụ thể, có 16/28 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và có 85/136 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Đối với bầu HĐND cấp xã, có 2.964/2.977 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, ít hơn 13 người so với số lượng đại biểu được ấn định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, việc tổ chức bầu cử tại 2.179 khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Phạm Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Lê Quang Nhân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai 3 Huỳnh Ngọc Hoàng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Đông 4 Tô Thị Thu Hường Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường QuyNhơn 5 Đặng Mạnh Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Nam

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và các xã: Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên.

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Huỳnh Thúy Vân Ủy viên Ban Chấp hàn hĐảng bộ tỉnh,Phó Bí thư Đảng ủy Hộiđồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Trần Thị Như Hoa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Bắc 3 Nguyễn Văn Lăng Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc.

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đặng Vĩnh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai 2 Đặng Bá Lâm Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh GiaLai 3 Nguyễn Thị Kim Quy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Nhơn Bắc 4 Lê Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịchHội đồng nhândân phường An Nhơn

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Phong Vũ Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy,Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai 2 Lê Bình Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 3 Trịnh Văn Lập Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Sơn 4 Lê Từ Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình An 5 Đoàn Đức Tùng Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học QuyNhơn

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Mai Việt Trung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai 2 Hà Duy Trung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai 3 Phạm Văn Chung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Đông 4 Trần Hữu Thảo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc 5 Trần Nhật Quân Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh

Đơn vị bầu cử số 6 gồm phường Bồng Sơn và các xã: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đoàn Vũ Hùng Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Võ Ngọc Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bồng Sơn 3 Võ Thành Nam Bình Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai 4 Nguyễn Văn Hòa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoài Ân 5 Nguyễn Thị Lợi Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ân Tín, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hội Sơn, Hòa Hội.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Ngọc Lương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Gia Lai 2 Lê Thị Tuyết Trinh Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 3 Nguyễn Văn Hưng Bí thư Đảngủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến 4 Phạm Dũng Luận Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đề Gi 5 Nguyễn Hà Trung Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xãPhù Cát

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Tuấn Thanh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Phạm Tấn Thành Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 3 Trần Văn Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Mỹ Đông 4 Võ Thanh Phùng Trưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Gia Lai 5 Trần Quốc Vinh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Lương

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Lê Thị Vinh Hương Ủy viên Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước 2 Huỳnh Thị Ngọc Hà Trưởng ban Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 3 Phạm Quang Ân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước Bắc 4 Cao Hoàng Mộng Tiên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Đông 5 Hà Thanh Tú (Thượng tọa Thích Nhuận Trí) Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú và xã Gào.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Rah Lan Chung Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Nguyễn Thị Tường Linh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 3 Đoàn Hữu Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng 4 Y Khum Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú 5 Nguyễn Xuân Phước Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Pleiku

Đơn vị bầu cử số 11 gồm phường Thống Nhất và các xã: Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly.

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Vũ Tiến Anh Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Võ Thị Bảo Ngân Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 3 Trần Thị Hồng Nguyệt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thống Nhất 4 Rơ Châm H’ Phik Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Khươl

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các phường: An Khê, An Bình và các xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đinh Ly An Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Nguyễn Thanh Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kbang 3 Phạm Văn Đạt Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai 4 Huỳnh Thị Việt Hường Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 5 Nguyễn Hùng Vỹ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Khê

Đơn vị bầu cử số 13 gồm phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Ra Lan Song Linh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh 2 Lê Thị Hồng Diễm Diễn viên, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai 3 RahLan H’Dry Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Tul 4 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Ayun Pa 5 Hồ Văn Thảo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Túc

Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Nan.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Trần Minh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai 2 Lê Văn Thắng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai 3 Phạm Hồng Hiệp Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai 4 Rah Lan H’Chiểu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã Chư Prông 5 Rơ Châm H’Phíp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pnôn

Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã: Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Dom.

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Rơ Chăm H’Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai 2 Đoàn Ngọc Báu Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai 3 Phạm Văn Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Cơ 4 Tống Thới Mốc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Hrung

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Châu Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Lê Thị Ngọc Lam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai 3 Nguyễn Huy Châu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Pưh 4 Lý Anh Sang Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Sê 5 Phạm Khắc Tiệp Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú

Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã: Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Trương Văn Đạt Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Ngô Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 3 Đặng Thành Thái Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Gia Lai 4 Võ Nguyên Nam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kông Chro 5 Rơ Chăm La Ni Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pa

Đơn vị bầu cử số 18 gồm các xã: Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu: