Tin xe 20/7: Haval H10 mở bán với chế độ đi ngang, phạm vi hoạt động 1.400 km

(VTC News) -

Kia Syros EV chạy hơn 500 km sau một lần sạc

Kia đã giới thiệu Kia Syros EV tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu mẫu SUV điện phổ thông thứ hai của hãng tại quốc gia này sau Carens Clavis EV. Được phát triển từ dòng Syros từng ra mắt cuối năm 2024 với động cơ xăng và diesel, phiên bản thuần điện vẫn giữ thiết kế gần như nguyên bản, thay đổi chủ yếu ở hệ truyền động điện.

Khách hàng có thể lựa chọn hai bộ pin NMC dung lượng 42 kWh và 51,4 kWh, đều đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và được Kia bảo hành trong suốt vòng đời xe (15 năm). Theo chứng nhận ARAI, phiên bản pin 42 kWh có phạm vi hoạt động 443 km, trong khi bản pin 51,4 kWh đạt 526 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 100 kW, nạp từ 10-80% trong 39 phút, đồng thời tương thích sạc AC công suất 10,8 kW. Mô-tơ điện tạo công suất tối đa 171 mã lực, giúp bản pin lớn tăng tốc 0-100 km/h trong 8,1 giây.

Kia Syros EV còn được trang bị nhiều công nghệ như phanh tái tạo năng lượng có chế độ i-Pedal, cấp điện ngoài V2L, khóa Digital Key, âm thanh cảnh báo VESS và cần số điện tử Shift-by-Wire.

Nội thất nổi bật với cụm màn hình Trinity Panoramic Display 30 inch, hệ thống Kia Connect 2.0, cập nhật phần mềm OTA, Apple CarPlay và Android Auto không dây, dàn âm thanh Harman Kardon 8 loa cùng nhiều tiện nghi khác.

Gói an toàn ADAS cấp độ 2 gồm 16 tính năng, 6 túi khí và nhiều hệ thống hỗ trợ người lái. Kia hiện chưa công bố giá bán, dự kiến thông tin sẽ được công bố trong lễ ra mắt chính thức tại Ấn Độ trong vài ngày tới.

Toyota RAV4 có thể tăng nút bấm vật lý sau phản hồi khách hàng

Toyota cho biết Toyota RAV4 thế hệ mới có thể được bổ sung thêm các nút điều khiển vật lý trong tương lai nếu phản hồi từ người dùng cho thấy việc chuyển quá nhiều chức năng lên màn hình cảm ứng chưa mang lại trải nghiệm như mong muốn.

Động thái này cho thấy hãng vẫn đang tiếp tục đánh giá cách cân bằng giữa giao diện số và các phím điều khiển truyền thống.

Ở thế hệ mới, Toyota RAV4 vẫn giữ lại một số núm xoay và nút bấm như điều chỉnh âm lượng, nhiệt độ điều hòa, chế độ lái và một số chức năng sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều thao tác như chỉnh tốc độ quạt gió, hướng gió hay sưởi ghế đã được chuyển lên màn hình trung tâm.

Kỹ sư trưởng dự án Yoshinori Futonagane cho biết Toyota từng có ý định đưa nhiều chức năng hơn nữa lên màn hình, nhưng hiện hãng đang theo dõi sát phản hồi của khách hàng và không loại trừ khả năng đưa một số nút bấm trở lại trong các bản cập nhật sản phẩm sau này nếu cần thiết.

Toyota cũng ghi nhận sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng tại Trung Quốc. Trái với quan điểm phổ biến trước đây rằng người dùng tại thị trường này ưa chuộng màn hình lớn, hãng cho biết nhiều khách hàng hiện mong muốn có thêm các núm xoay và nút bấm vật lý để thao tác thuận tiện hơn.

Một số mẫu xe Toyota đã bắt đầu đưa các nút điều khiển truyền thống trở lại. Trong khi đó, RAV4 vẫn giữ nút chọn chế độ lái nhằm khuyến khích người dùng khai thác các chế độ vận hành khác nhau.

Việc Toyota sẵn sàng điều chỉnh thiết kế cho thấy cuộc tranh luận giữa màn hình cảm ứng và nút bấm vật lý trong ngành ô tô vẫn chưa đi đến hồi kết.

Haval GWM H10 mở bán với chế độ đi ngang và phạm vi hoạt động hơn 1.400 km

Great Wall Motor (GWM) đã mở nhận đặt cọc mẫu Haval GWM H10, dòng SUV đầu bảng mới của thương hiệu Haval với bốn phiên bản gồm cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ. Trong giai đoạn mở bán, xe có giá từ 214.800 - 219.800 Nhân dân tệ (khoảng 752 - 769 triệu đồng). Phiên bản 5 chỗ dài 5.138 mm, trong khi bản 6 chỗ đạt 5.299 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.000 mm, rộng 2.050 mm và cao 1.970 mm.

Haval GWM H10 được phát triển trên nền tảng khung gầm Guiyuan dạng liền khối, kết hợp hệ thống treo tay đòn kép phía trước, treo đa liên kết phía sau và giảm xóc điện từ EDC trên mọi phiên bản.

Xe có khoảng sáng gầm 220 mm, khả năng lội nước 600 mm, 7 chế độ lái địa hình, kiểm soát hành trình tốc độ thấp 9 cấp và khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử. Đáng chú ý, H10 còn được trang bị chế độ Crab Walk, cho phép xe di chuyển chéo trong không gian hẹp để hỗ trợ đỗ xe và xoay trở.

Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện Hi4 thế hệ hai, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với bộ pin LFP 42,8 kWh. Hệ thống tạo công suất tối đa 590 mã lực, mô-men xoắn 722 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây.

Xe có thể chạy 180 km ở chế độ thuần điện theo chuẩn WLTC, tương đương 232 km theo CLTC và tổng phạm vi hoạt động đạt 1.404 km theo CLTC. H10 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Coffee Pilot 3 với LiDAR tiêu chuẩn, 27 cảm biến, tính năng NOA trên cao tốc và đô thị, ghi nhớ quãng đường đỗ xe, cùng màn hình trung tâm 15,6 inch, HUD 29 inch, màn hình giải trí trần 17,3 inch và nhiều tiện nghi phục vụ gia đình.