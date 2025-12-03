Ông Trump huỷ tất cả lệnh ân xá, giảm án do ông Biden ký bằng bút ký tự động

Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông từng đưa ra nhiều tuyên bố rằng việc cựu Tổng thống Joe Biden sử dụng thiết bị này trong thời gian làm Tổng thống đã vô hiệu hóa mọi hoạt động hoặc cho rằng ông Biden không hoàn toàn nhận thức được những hành động này.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu ông Biden có sử dụng bút ký tự động khi ân xá hay không.

"Bất kỳ ai nhận được lệnh ân xá, lệnh giảm án hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào khác được ký kết như vậy, xin lưu ý rằng văn bản đó đã bị chấm dứt hoàn toàn và không còn hiệu lực pháp lý", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1, ông Biden từng ký một số lệnh ân xá, bao gồm lệnh ân xá cho các thành viên trong gia đình. Ông cũng giảm án cho tội phạm ma túy không có hành vi bạo lực.

Ông Trump cũng đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của ông Biden và cho rằng các trợ lý là đưa ra những quyết định quan trọng chứ không phải bản thân ông Biden.

Hồi tháng 3, ông Trump gọi những văn bản ký bằng bút ký tự động dưới thời ông Biden là "vô hiệu" và ra lệnh điều tra, cho rằng việc này liên quan đến "sự suy giảm nhận thức" của cựu tổng thống. Tuy nhiên, các cáo buộc này đến nay không có bằng chứng.

Cựu Tổng thống Biden công khai bác bỏ toàn bộ luận điệu trên, khẳng định ông tự đưa ra mọi quyết định trong lúc làm tổng thống và gọi những tuyên bố của đảng Cộng hòa là "lố bịch và sai sự thật".

Bút ký tự động (autopen) là thiết bị dùng để sao chép chữ ký một cách chính xác, thường dùng dùng để ký sắc lệnh hoặc văn bản khi tổng thống không thể ký trực tiếp. Năm 2005, Văn phòng cố vấn pháp lý của Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống George W. Bush khẳng định tổng thống không bắt buộc phải tự tay ký để văn bản có giá trị pháp lý.