Tổng Bí thư Tô Lâm: Không ai được phép vượt quá 'lằn ranh đỏ'

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với tổng số hơn 190.000 đại biểu.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả lớn nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là nhận thức lý luận về các phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện; đã mở rộng từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực, lãng phí; tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đảm bảo "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", khắc phục tình trạng "trên nóng dưới lạnh", khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành và đi vào chiều sâu.

Chứng minh một cách rõ ràng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng mà làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn.

Trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý (có cả một số nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước) trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu…

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung đánh giá, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, chưa đạt được và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới đạt kết quả vững chắc, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng đối với nhân dân, vừa góp phần tích cực để đất nước phát triển, bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục duy trì, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương, nhất là cơ chế cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, là nhân tố quyết định sự thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, là chỗ dựa vững chắc để xử lý nghiêm tội phạm.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản lý Nhà nước, các ngành, lĩnh vực đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, vừa bịt kín các khe hở, khoảng trống để lợi dụng tham nhũng trong tham mưu xây dựng chính sách và kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động hiệu quả nguồn lực trong phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cho rằng, phải gắn chặt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nâng cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu; không né tránh, không đùn đẩy, không cầm chừng, không để công việc ách tắc do tâm lý sợ sai, phải can đảm, quyết tâm thực hiện nếu đảm bảo nguyên tắc "3 có 2 không" đó là: có lợi cho Nhà nước, có lợi cho nhân dân, có lợi cho doanh nghiệp; không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương khẳng định, thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý và có thể khái quát thành 10 chữ để dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: "Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá".

"Phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; kiên trì chủ trương, đường lối đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Phải có quyết tâm chính trị rất cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, không vì bất cứ khó khăn nào mà "chùn bước"; phải tạo được sự đồng thuận trong Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phải tiến hành toàn diện cả các biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" và phải đột phá cả về nhận thức và hành động với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với thực tiễn", Tổng Bí thư cho biết.

Xử lý nghiêm tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là "giặc nội xâm" đe dọa sự trong sạch của Đảng và sự tồn vong của chế độ, nhất là trong giai đoạn tới nhiều công trình, dự án lớn sẽ được triển khai, nhiều chủ trương, chính sách mới được áp dụng với cơ chế thông thoáng hơn để phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh mặt tích cực sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh tới 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với cả hệ thống chính trị trong thời gian tới đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể, đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán theo hướng chủ động phòng ngừa, giám sát thường xuyên ngay từ khi ban hành chủ trương, chính sách. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, từ chi bộ. Nơi nào không tự phát hiện mà để các cơ quan chức năng phát hiện thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, siết chặt các quy định phòng ngừa lãng phí; quán triệt tư duy "hạch toán kinh tế" trong sử dụng các nguồn lực Nhà nước, chấm dứt đầu tư dàn trải kéo dài, kém hiệu quả. Sớm giải quyết dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; các ngân hàng thương mại yếu kém; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, không để thất thoát, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương tặng các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với việc kiên trì tuyên truyền, giáo dục, thực hành văn hóa liêm chính và thúc đẩy các điều kiện đảm bảo để cán bộ, đảng viên "không cần", "không muốn" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tiếp tục xu thế chủ động tiến công, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "bất vị thân", không ai được phép vượt quá "lằn ranh đỏ"; kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành "nhóm lợi ích", sự câu kết, móc nối giữa "quan chức - doanh nhân - tội phạm" để trục lợi.

Nghiêm cấm việc lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phải xử lý đúng bản chất các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính, hình sự.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp kịp thời thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có cơ chế mạnh mẽ khuyến khích đối tượng tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; tổng kết việc thực hiện thí điểm cơ chế xử lý tài sản, vật chứng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để thực hiện thống nhất, sớm đưa các tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; đảm bảo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, phục vụ nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, cần tập trung khắc phục ngay những sở hở, thiếu sót trong các quy định pháp luật và quy định của Đảng để không chấp nhận việc đổ lỗi do cơ chế, pháp luật khi xảy ra vi phạm. Tập trung triển khai có hiệu quả các quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ; kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, tự giác, khép mình vào tổ chức, tuân thủ các quy định, vượt qua những cám dỗ, nhận thức rõ công quỹ là của dân, công quyền là vì dân, nên mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân, không được vì riêng tư, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

"Bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cản trở đổi mới, cản trở phát triển đất nước không chỉ có lỗi rất lớn mà còn có tội với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc", Tổng Bí thư lưu ý.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương các loại tặng 35 tập thể và 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.