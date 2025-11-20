Tổng Bí thư Tô Lâm: An Giang sẽ khẳng định vị thế một cực phát triển năng động

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, An Giang cần có những giải pháp mạnh mẽ và mang tính đột phá trong giai đoạn tới nhằm khai thác tốt hơn không gian phát triển mới, thực sự phát huy vai trò của một tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. (Ảnh: TTXVN)

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Vươn lên là trung tâm kinh tế biển quốc gia

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư chỉ rõ, về xây dựng đặc khu Phú Quốc và tổ chức bộ máy mới, Trung ương ghi nhận tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ sau khi Phú Quốc được xác lập mô hình đặc khu.

Tỉnh đang khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc - Kiên Hải - Thổ Châu. Đây là nhiệm vụ lớn, mô hình mới, đòi hỏi tỉnh tiếp tục bám sát hướng dẫn của Trung ương, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của chính quyền đặc khu. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế và mô hình quản trị đặc khu để Phú Quốc thực sự trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh và của vùng. Đặc khu phải thực hiện mục tiêu giữ rừng, giữ biển, đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng tới sử dụng năng lượng sạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư chỉ rõ tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, thách thức để có giải pháp khắc phục, không chủ quan, đồng thời cần có những giải pháp mạnh mẽ và mang tính đột phá trong giai đoạn tới nhằm khai thác tốt hơn không gian phát triển mới, thực sự phát huy vai trò của một tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tổng Bí thư chỉ rõ, An Giang tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá. (Ảnh: TTXVN)

Để đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển quốc gia như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025-2030) đã đề ra, Tổng Bí thư đề nghị, Tỉnh ủy An Giang thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ cương để tạo nền tảng cho phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm môi trường ổn định cho một địa bàn biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược.

Tinh thần “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, An Giang phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

An Giang cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Với không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển”; vừa “biên giới - nội địa”.

Tỉnh cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đầu tăng trưởng ở mức hai con số; nâng cao tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển nuôi biển công nghiệp, nuôi xa bờ, nuôi kết hợp du lịch… Công nghiệp phải chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ, tăng trưởng xanh, hạn chế các ngành thâm dụng tài nguyên và gây ô nhiễm.

Lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá

Tổng Bí thư chỉ rõ, tỉnh tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

An Giang cần đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển; bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Tỉnh ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics.

Tổng Bí thư đề nghị, tỉnh tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. Tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, sinh học, dữ liệu lớn, năng lượng sạch… nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, từng bước đưa An Giang trở thành trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ của vùng Tây Nam Bộ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tỉnh cần phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người An Giang, coi đây là nền tảng tinh thần của phát triển bền vững. Tỉnh cần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phong phú của cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; khai thác hiệu quả các di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em; nâng cao đời sống văn hóa và thu hẹp chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các vùng; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, thúc đẩy trường học số, trường học thông minh; xây dựng xã hội học tập; chú trọng phát triển hệ thống y tế hiện đại…

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các loại tội phạm.

Để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC Phú Quốc 2027, Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh An Giang cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các địa phương, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, rà soát, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái, góp phần vào thành công chung của APEC 2027.

Với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, với sự đồng lòng của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, với việc phát huy đúng tầm tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh, Tổng Bí thư tin tưởng, An Giang sẽ tạo ra những bứt phá mới, vươn lên tầm cao mới, khẳng định vị thế là một cực phát triển năng động của Đồng bằng sông Cửu Long...