Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 17/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TT)

Với chủ đề "Trọn lời thề liêm chính với Đảng, với Nhân dân", Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang; tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cùng nhau tự tin, tự hào vững bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cách đây 80 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam và trở thành Ngày truyền thống của ngành.

Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Thanh tra đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, luôn giữ vững bản lĩnh, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngành Thanh tra đã nối tiếp truyền thống vẻ vang, phát huy phẩm chất "Đoàn kết - Kỷ cương - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển", khẳng định vai trò quan trọng trong việc giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TT)

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thanh tra luôn cùng đất nước đi qua nhiều thời khắc lịch sử với hai cuộc kháng chiến trường kỳ vẻ vang của dân tộc và đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện sứ mệnh trong từng thời kỳ lịch sử cách mạng, ngành Thanh tra được giao nhiều chức năng, nhiệm vụ với các tên gọi khác nhau, như: Ban Thanh tra Đặc biệt, Ban Thanh tra Chính phủ, Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ, Ủy ban Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Bộ máy, tổ chức và lực lượng của ngành Thanh tra không ngừng lớn mạnh và từng bước được kiện toàn từ Trung ương tới địa phương.

"Cán bộ Thanh tra luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước", ông Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra tự hào đã nỗ lực phấn đấu góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước với những dấu ấn đậm nét và kết quả nổi bật.