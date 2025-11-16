Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tối 16/11, tại phường Ba Đình, TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân địa bàn dân cư Cụm 1, phường Ba Đình và thầy trò trường THPT Phan Đình Phùng.

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Trong không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, thân tình, trò chuyện với bà con tổ dân phố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo với người dân Cụm 1, phường Ba Đình những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua và nhấn mạnh, đạt được kết quả này có sự đóng góp của người dân phường Ba Đình nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

Chủ tịch Quốc hội đánh bày tỏ vui mừng và ghi nhận những kết quả nổi bật mà cụm số 1, phường Ba Đình đã đạt được. Theo đó, Ban công tác Mặt trận luôn sát dân, gần dân. An ninh trật tự được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Quốc hội tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân cuộc gặp mặt hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, TP Hà Nội tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Thành phố vừa qua; từng bước giải quyết dứt điểm 4 vấn đề là ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí và ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

"Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo chỉ đạo rất cụ thể, nhất là MTTQ đang tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp, để tiến tới Đại hội toàn quốc sau bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Tôi cũng nhắc lại quan triệt của Tổng Bí thư Tô Lâm và cũng là định hướng cho MTTQ cho những năm tiếp theo đó là: Cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải giữ “3 gần”: gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm -phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP Hà Nội tổ chức hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, xây dựng địa bàn “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... phấn đấu phường không có tệ nạn xã hội, không sử dụng, mua bán thuốc lá điện tử, ma túy, người vi phạm pháp luật.

Hà Nội cần chủ động, thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; phong trào“Bình dân học vụ số”, “Học tập suốt đời”. Chăm lo cho gia đình người có công với nước. Vận động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Trưởng ban Công tác mặt trận số 5, phường Ba Đình Nguyễn Cao Biền cho biết, trong năm 2025, các Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố thuộc cụm 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, các Ban Công tác mặt trận đã triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình “Ban Công tác Mặt trận số”.

Việc ứng dụng công nghệ để đưa hoạt động Mặt trận đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên số.

Ban công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền “Luật thực hiện dân chủ cơ sở” để Nhân dân hiểu và phát huy đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VneID, tham gia đóng góp ý kiến việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đóng góp ý kiến các dự thảo Luật; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ tích cực giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử.

Tại Ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đình; trao quà tặng tập thể đơn vị tổ chức Ngày hội và 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường Ba Đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quà lưu niệm tặng Ban tổ chức ngày hội và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Ba Đình.