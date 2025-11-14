Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Thượng Cát

(VTC News) -

Phường Thượng Cát ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội với diện tích tự nhiên 14,77km2, phường hiện có 18 tổ dân phố, trên 6.400 hộ gia đình với trên 25.500 nhân khẩu.

Địa bàn phường đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ, quá trình chuyển đổi từ nếp sống nông thôn sang nếp sống đô thị diễn ra sâu rộng; cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch rõ nét từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển các sản phẩm làng nghề, thương mại dịch vụ và kinh tế đô thị.

Dù có nhiều thay đổi về không gian sống và phương thức sản xuất, nhân dân phường Thượng Cát vẫn luôn giữ vững nếp sống nghĩa tình, đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm yêu thương, gắn bó - những giá trị bền vững làm nên nét đẹp văn hóa của người Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Trung ương, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Thượng Cát. (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô)

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Thượng Cát đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm chính trị cao nhất.

Phường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường, Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, Đại hội MTTQ Việt Nam phường là đại hội điểm trong hệ thống mặt trận toàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ GPMB, tổ chức khởi công các dự án trọng điểm: Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, Xây dựng Cầu Thượng Cát và đường dẫn 2 đầu cầu; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chủ động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo an sinh xã hội...

Nói chuyện thân mật với bà con trên địa bàn, Tổng Bí thư khẳng định, sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc như niềm tin và tình con người. Khi ta tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi ta đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung; mọi khó khăn sẽ có lối mở và được giải quyết.

Để tinh thần ấy đi vào đời sống hằng ngày và có thể đo đếm được, Tổng Bí thư nhấn mạnh 7 nhóm việc cụ thể cần thực hiện, đó là dân là gốc, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của dân, do dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Tăng cường đối thoại công khai, minh bạch; lắng nghe để điều chỉnh kịp thời. Thành công là sự hài lòng của nhân dân. Thượng tôn pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Nhân dân phường Thượng Cát. (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô)

Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ này với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Khi niềm tin được củng cố, đoàn kết tự khắc bền chặt, nội lực sẽ được nhân lên. Bộ máy tinh gọn: Chính quyền 3 cấp thông suốt, hỗ trợ nhau với mục tiêu chung là nhân dân phục vụ. Chính quyền địa phương hai cấp liên thông, lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm mục tiêu phấn đấu, lấy "công ăn việc làm" cho mọi người dân làm đích đến của bình yên, ấm no, hạnh phúc cho xã hội.

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với tinh giản biên chế, cải cách thủ tục; số hóa dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và đối tượng phục vụ. Ở đâu người dân thuận tiện hơn, chi phí xã hội thấp hơn, ở đó đoàn kết và đồng thuận lớn hơn.

Bên cạnh đó, cần khơi thông nguồn lực để phát triển. Tháo ách tắc pháp lý, nâng cấp hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong tinh thần "chung sức đồng lòng - cùng làm cùng hưởng"; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đặc biệt an sinh - văn hóa - con người, giảm nghèo đa chiều, bền vững; chăm lo y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm; bảo vệ người yếu thế, chăm lo cho người già, trẻ nhỏ, quan tâm cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình trong mỗi cộng đồng:

“Mặt trận - đoàn thể - tổ chức xã hội - cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế cần được kết nối chặt hơn, rộng hơn qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, qua kết nối thể thao, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân… Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong tập hợp, đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội. Gắn kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tỏa ra sức mạnh và những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc ta, nhất là giá trị và truyền thống đại đoàn kết của nhân dân ta”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chung vui cùng nhân dân phường Thượng Cát - Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Dịp này, Tổng Bí thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hãy cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hãy biến tinh thần ấy thành hành động hôm nay: Trong gia đình, tổ dân phố; trong nhà máy, trên cánh đồng; trong lớp học, bệnh viện; trên biển khơi và trên không gian số, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu; vì hạnh phúc của nhân dân; vì mục tiêu 2030 và khát vọng 2045 mà nhân dân đang mong chờ.