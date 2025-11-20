Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển

Cùng đi với Tổng Bí thư có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

“Đồng hành” và thực sự là “điểm tựa” vững chắc với ngư dân

Biểu dương lực lượng cảnh sát biển vùng 4 thời gian qua đã thực hiện tốt công tác phòng chống các loại tội phạm, vi phạm trên biển ngày càng có hiệu quả; đặc biệt là đang triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 đã khẳng định được vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Tổng Bí thư cùng đoàn đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4.

Trước những yêu cầu mới; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi ngày càng cao, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, Tổng Bí thư yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam thời gian tới tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó cần thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối và phương châm chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; bồi dưỡng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đến chiến sĩ; kiên định đường lối quân sự quốc phòng; kiên định xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”, tiến thẳng lên hiện đại; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để triển khai thực hiện; trong đó coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; chú trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Chủ động xây dựng, triển khai tốt các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển…

Cùng với đó coi trọng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng, phương tiện tàu xuồng, nhất là quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết vô cùng phức tạp trên các vùng biển nước ta.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng (Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư…) trong thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động phải luôn đặt lợi ích quốc gia – dân tộc, lợi ích chung của Đảng, đất nước, Nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn “đồng hành” và thực sự là “điểm tựa” vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển và các hoạt động kinh tế của đất nước trên biển; đồng thời chính sự hiện diện của ngư dân trên các vùng biển của ta, là những “cột mốc” để khẳng định và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Tiếp đó tới thăm và làm việc với Vùng 5 Hải quân đóng quân tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nhiều tiềm năng phát triển, Tổng Bí thư đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phía Nam và Quân khu 9 để Vùng 5 Hải quân ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Vùng 5 Hải quân.

Nêu rõ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đứng trước những thời cơ thuận lợi rất cơ bản, song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, do đó để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ chiến sỹ Vùng 5 Hải quân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động trong nắm bắt và giải quyết vấn đề mới phát sinh; tỉnh táo xử trí hiệu quả những tình huống phức tạp trên biển theo đúng phương châm, đối sách; kịp thời tham mưu với cấp trên những giải pháp “đúng”, “trúng” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, vừa chủ động giải quyết từng bước vững chắc các tranh chấp nảy sinh.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

"Tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người trước, súng sau”, quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn lực con người có chất lượng cao; cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao và niềm tin chiến thắng trong mọi hình thái chiến tranh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” có phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới sáng tạo, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đồng thời, phải làm chủ và phát huy có hiệu quả các loại trang bị kỹ thuật hiện đại, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ", theo Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đơn vị tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu tập trung nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong điều kiện thời tiết phức tạp trên tất cả các vùng biển, đảo với hình thái chiến tranh công nghệ cao.

Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân ta trên biển, hoạt động kinh tế biển gắn với xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ biển vững mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa bờ, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.