VFF thưởng 1,3 tỷ đồng cho đội tuyển nữ, U22 Việt Nam

Cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự SEA Games 33 cùng lọt vào vòng bán kết sau loạt trận chiều nay 11/12. Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar. Cùng giờ, U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia với tỷ số tương tự. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lập tức biểu dương, động viên 2 đội tuyển bằng hành động thiết thực.

U22 Việt Nam được thưởng 600 triệu đồng.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Anh Tú, kiêm lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33 thay mặt thường trực ban chấp hành biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ. VFF quyết định thưởng nóng cho U22 Việt Nam 600 triệu đồng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có mặt ở Thái Lan trực tiếp gặp và chúc mừng đội tuyển nữ sau trận thắng Myanmar. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng được thưởng 700 triệu đồng. Như vậy, VFF chi ra tổng cộng 1,3 tỷ đồng để thưởng cho thành tích của 2 đội tuyển.

Cả U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều khiến người hâm mộ lo lắng trước lượt trận cuối vòng bảng. Nguy cơ bị loại của 2 đội trên lý thuyết đều có. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, các cầu thủ Việt Nam thể hiện được bản lĩnh, tinh thần thi đấu và năng lực chuyên môn.

U22 Việt Nam mất nửa hiệp đấu để ghi 2 bàn vào lưới U22 Malaysia. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát hoàn toàn trận đấu, không cho đối thủ tạo ra dù chỉ một cơ hội. Chiến thắng này giúp U22 Việt Nam đứng đầu bảng B môn bóng đá nam và tiến vào vòng bán kết, gặp U22 Philippines hoặc đội nhì bảng C.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí còn ghi bàn nhanh hơn các đồng nghiệp ở trận đấu cùng giờ. Lần lượt Ngân Thị Vạn Sự và Nguyễn Thị Bích Thùy chọc thủng lưới Myanmar - đội đương kim á quân Đông Nam Á - khi trận đấu mới diễn ra 15 phút.

Đội tuyển nữ Việt Nam sau đó phòng ngự hiệu quả để bảo vệ tỷ số 2-0. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xuất sắc đứng đầu bảng B môn bóng đá nữ, gặp Indonesia ở bán kết.