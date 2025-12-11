Kết quả U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia: Đẳng cấp vượt trội, tiến vào bán kết

(VTC News) -

Chiều 11/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-0 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng này đưa thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B.

Sau màn thể hiện chưa đạt yêu cầu ở trận gặp U22 Lào, U22 Việt Nam thay đổi nhiều vị trí trong đội hình đá chính. Sự điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik giúp U22 Việt Nam tấn công hay hơn hẳn so với trận trước.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia.

U22 Việt Nam làm chủ trận đấu và gây sức ép ngay từ những phút đầu trận. Nguyễn Đình Bắc nổi bật trên hàng công với những pha xử lý bóng khéo léo, liên tục làm khó các hậu vệ U22 Malaysia.

Chính tiền đạo số 7 của U22 Việt Nam thực hiện quả tạt kiến tạo cho Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn mở tỷ số ngay phút 11. Không lâu sau đó, từ pha đột phá tạo cơ hội của Đình Bắc, Phạm Minh Phúc chớp thời cơ sút tung lưới U22 Malaysia. Chưa hết nửa hiệp một, U22 Việt Nam dẫn 2-0.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục kiểm soát trận đấu. U22 Malaysia không có pha tấn công nào đáng kể trong hiệp đầu tiên. Kể cả khi U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ tấn công, đối thủ cũng không thể gây sức ép ngược lại.

Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên; Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng; Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

U22 Malaysia: Sharani Zulhilmi (16), Shamsul Ubaidullah (3), Ahmad Alif (4), Mohamad Shafizan (5), Sahaludin Hakimi (6), Abu Khalil Muhammad (8), Daud Abdul Rahman (9), Yuslan Muhammad Aliff Izwan (11), Norhisham El Basheer (12), Muhammad Aiman Yusuf (19), Michel Raj (22).