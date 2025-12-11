Đóng

Podcast: Khám sức khỏe định kỳ miễn phí - Thúc đẩy 'văn hóa sống khỏe'

(VTC News) -

Luật Phòng bệnh được thông qua không chỉ là một chính sách tài chính, mà là hạt giống gieo mầm cho một văn hóa sống khỏe mới tại Việt Nam.

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới