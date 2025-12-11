Đồng Nai: Người phụ nữ bị bắn chết khi đang ở nhà

Nạn nhân là bà Trần Thị Xuân Trang (53 tuổi), ngụ tại phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 6/12, bà Trang đang ở nhà cùng gia đình tại khu phố Phú Lạc, phường An Lộc. Bất ngờ, gia đình giật mình bởi tiếng động lớn khi cánh cửa chính của ngôi nhà bị bắn vỡ từ phía ngoài đường.

Sau đó, bà Trang đi ra phía trước hiên nhà để kiểm tra. Đúng lúc này, bà bị bắn trúng vào cổ và gục ngã tại chỗ. Nghe tiếng la thất thanh, người nhà chạy ra và phát hiện bà Trang nằm bất động, máu chảy rất nhiều.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: ĐC)

Gia đình và hàng xóm đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường An Lộc đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 mảnh kim loại (nghi là đầu đạn), nhiều mảnh kính vỡ do bị súng bắn cùng các dấu vết liên quan khác.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ để truy bắt thủ phạm và xác định động cơ gây án.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, do vết thương quá nặng, đến sáng 11/12, bà Trang đã tử vong.