Thị trường xe máy ‘đổi màu’: Xe xăng hụt hơi, xe điện tăng tốc

(VTC News) -

Thị trường xe máy xăng vốn từng sôi động và khan hàng mỗi dịp cuối năm, đã chứng kiến sự đảo chiều bất ngờ khi nhiều mẫu xe máy phổ biến như Honda Vision, SH Mode hay Air Blade đều giảm giá so với trước đó. Nhiều cửa hàng từng đông kín khách mỗi dịp cuối năm nay khá thưa thớt, còn các đại lý phải tung ưu đãi mạnh tay để kích cầu.

Diễn biến này đang phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt, đó là người tiêu dùng bắt đầu dịch chuyển lựa chọn phương tiện, chuyển sang các dòng xe điện xanh, sạch và rẻ hơn.

Các mẫu xe tại một đại lý Honda ở Hà Nội.

Giảm giá vẫn vắng khách

Theo khảo sát của PV VTC News, đầu tháng 12 này, dòng xe Honda Vision đang được một số đại lý bán chỉ ngang ngửa, thậm chí thấp hơn giá đề xuất. Chẳng hạn, tại một đại lý Honda ở Phố Huế (Hà Nội), Vision phiên bản tiêu chuẩn đang có giá khoảng 30,4 - 31,3 triệu đồng, phiên bản cao cấp 32,5 - 33,3 triệu đồng, bản thể thao khoảng 37,5 triệu đồng. Mức giá đã bao gồm VAT.

Đây từng được coi là "dòng xe quốc dân", nhiều năm liền chiếm lĩnh thị trường xe máy với giá bán luôn ở mức cao hơn khá nhiều so mới mức giá đề xuất. Nếu nhớ lại giai đoạn 2022, Vision từng bị “thổi giá” lên đến 50 - 60 triệu đồng ở nhiều đại lý.

Tình trạng này không chỉ diễn ra với dòng xe Vision, nhiều mẫu xe xăng đang giảm giá khá sâu dịp cuối năm. Chẳng hạn: SH Mode 59 - 67 triệu đồng, LEAD 41 - 47,5 triệu đồng, Air Blade từ 46 - 53 triệu đồng.

Một nhân viên đại lý cho biết lượng khách đến xem xe “giảm đáng kể so với mọi năm”, dù cuối năm vốn là mùa mua sắm cao điểm. Các hãng xe xăng cũng buộc phải tăng ưu đãi để kích cầu. Với Honda, khách mua xe còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng xe Wave Alpha, kèm các vật phẩm quà tặng, cùng với hỗ trợ trả góp 0%.

Dù vậy, lượng xe bán ra vẫn không tăng tương ứng như kỳ vọng. Theo một số người dùng chia sẻ, lý do họ dần chuyển sang xe máy điện vì đó là xu hướng chung để bảo vệ môi trường; ngoài vấn đề tiết kiệm chi phí, có nhiều tiện lợi thì hiện này nhiều mẫu xe máy điện cũng ra mắt tại Việt Nam.

“Tôi đi khoảng 20 km mỗi ngày. Xe điện đi rất êm, chi phí sạc chỉ bằng một phần nhỏ tiền xăng. Tôi cũng không phải ghé tiệm sửa xe mỗi tháng để thay dầu hay bảo dưỡng, sửa chữa phụ tùng”, anh Nhật Nam ở Long Biên (Hà Nội), chia sẻ sau hơn 3 tháng chuyển sang sử dụng xe máy điện.

“Tôi mới mua xe điện được khoảng hơn tuần. Xe nhẹ và dễ đi hơn xe xăng. Quan trọng là nhất là cảm giác ít gây ô nhiễm hơn”, chị Huyền ở Tây Hồ (Hà Nội), cho hay.

Không khí tại một sự kiện chuyển đổi xe xăng sang xe điện của Vinfast.

Xe điện bùng nổ

Nếu xe xăng đang chững lại, thị trường xe điện lại chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh chưa từng có. Theo Motorcycles Data, Việt Nam hiện là thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới, trong đó nhu cầu xe dưới 4 kW tăng 89%, còn xe trên 4 kW tăng đến 197%.

Sự tăng trưởng này phần lớn đến từ các hãng xe điện nội địa, đặc biệt là VinFast. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, hãng đã bàn giao 234.536 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 489% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý III/2025, lượng xe giao đạt 120.052 chiếc, mức tăng tới 535% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu trong quý đạt 18.100,2 tỷ đồng (718,6 triệu USD), đánh dấu mức tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ năm trước và 9,0% so với quý II/2025.

Đà tăng trưởng này đến từ cả chiến lược sản phẩm lẫn các chính sách hỗ trợ người dùng chuyển đổi. VinFast đồng thời mở rộng mạng lưới 500 trạm “Đổi xăng lấy điện” trên 34 tỉnh, thành phố, tạo điều kiện để người dân dễ dàng thanh lý xe cũ và sở hữu xe điện mới.

Bên cạnh đó, hãng triển khai loạt ưu đãi về giá, hỗ trợ lệ phí đăng ký và miễn phí sạc trong thời gian đầu, đi kèm chính sách trả góp lên đến 90% giá trị xe, giúp rào cản tài chính giảm xuống mức thấp nhất. Đồng thời, các mẫu xe điện mới liên tục được tung ra thị trường, trong đó có tùy chọn hai pin nhằm kéo dài quãng đường di chuyển, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Nhờ những yếu tố này, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, dân văn phòng và đội ngũ tài xế dịch vụ, những người quan tâm nhiều đến chi phí vận hành và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Một lý do nữa là yếu tố chính sách. Sau khi Hà Nội thông qua thí điểm vùng phát thải thấp, cấm xe máy xăng vào khu vực Vành đai 1 từ 1/7/2026, nhiều người bắt đầu cân nhắc lại việc sở hữu xe xăng mới.

“Giờ mua xe xăng mà tương lai có thể không được chạy vào nội đô thì tôi không dám liều”, anh Thịnh ở Đông Ngạc (Hà Nội) chia sẻ.