Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ thi công Đại lộ Thăng Long

Phân luồng giao thông phục vụ thi công Đại lộ Thăng Long. (Ảnh hanoi.gov.vn)

Theo đó, tuyến đường sẽ được rào chắn bằng rào tôn và lưới B40 để thi công sửa chữa mặt đường. Công tác thi công được chia thành 4 phân đoạn, thực hiện lần lượt từng nửa mặt cắt đường.

Mỗi phân đoạn có chiều dài 500m, bề rộng rào chắn 7,2m; phần đường còn lại rộng 7,3m để các phương tiện lưu thông với hai làn xe.

Trên toàn tuyến thi công, lực lượng chức năng sẽ bố trí các biển báo từ xa tại các vị trí 500m, 200m và 50m trước điểm rào chắn. Tốc độ tối đa trong khu vực được điều chỉnh: 80km/h từ vị trí cách rào chắn 500m và 60km/h tại vị trí cách rào chắn 300m.

Dự án được triển khai trong hơn một tháng, từ ngày 10/12/2025 - 15/1/2026.

Sở Xây dựng giao các đơn vị chuyên môn theo dõi thường xuyên tình hình giao thông trên tuyến để kịp thời điều chỉnh phương án nếu phát sinh bất cập.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố được đề nghị phối hợp điều tiết từ xa, xử lý các trường hợp vi phạm gây mất an toàn hoặc ùn tắc.