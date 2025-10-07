Hà Nội mưa lớn, Đại lộ Thăng Long ngập gần nửa mét, giao thông tê liệt kéo dài

Hà Nội ghi nhận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo). Tình trạng ngập úng xảy ra nghiêm trọng tại khu vực Đại lộ Thăng Long, giao thông tại đây tê liệt.
Nhiều đoạn đường bị ngập sâu gần nửa mét, các phương tiện khó di chuyển, ùn ứ kéo dài.
Tại khu vực gần cầu vượt Tây Mỗ, dòng xe di chuyển chậm.
Nhiều người đi xe máy phải nhích từng chút một, thậm chí dắt xe qua vùng nước ngập sâu.
Một số xe ô tô, chết máy giữa đường, gây ách tắc nghiêm trọng. Mặt đường biến thành “sông” sau cơn mưa kéo dài.
“Sáng nay tôi phải dắt xe máy hơn 200 mét mới ra được đường chính. Nước ngập sâu, di chuyển khó, nhiều xe bị chết máy, tình trạng ùn tắc kéo dài khiến ai cũng mệt mỏi”, chị Nguyễn Thị Hương (trú gần cầu vượt Tây Mỗ) nói.
Tình trạng ngập sâu khiến công tác thoát nước trở nên cấp bách. Các công nhân thoát nước của thành phố được huy động đến những điểm ngập nặng, khẩn trương bơm nước nhằm giảm áp lực cho hệ thống đường gom. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, việc khắc phục chưa thể hoàn tất ngay, giao thông nhiều nơi vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"Tôi đi làm sáng nay, đoạn đường gom ngập gần hết bánh xe, nhiều người phải dắt xe, có cả ô tô chết máy giữa đường. Mọi người phải nhường nhau để di chuyển, tình trạng này kéo dài suốt từ sáng”, anh Lê Văn Minh (khu đô thị Tây Mỗ) cho biết.
Ngoài đường Đại lộ Thăng Long, một số tuyến đường lân cận như QL70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ, khu vực Phú Đô,... cũng chịu ảnh hưởng của ngập úng, khiến lượng xe di chuyển khó khăn, ùn tắc nối dài.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi vào những khu vực ngập nước, đảm bảo an toàn.
Theo dự báo, hôm nay Hà Nội vẫn còn mưa rải rác, cục bộ mưa to.
Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin giao thông, tránh đi qua các điểm ngập sâu, đồng thời cần có phương án phòng ngừa khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn kéo dài.