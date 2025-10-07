Trực tiếp: Mưa xuyên đêm, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu từ sáng sớm

Cập nhật các điểm ngập úng ở Hà Nội liên tục TẠI ĐÂY
Sáng 7/10, khu vực Hà Nội mưa to, nhiều tuyến phố ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Nhiều học ở Hà Nội phát đi thông báo khẩn, chuyển học trực tuyến.
Các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giáo dục Giáo dục - Đại học Quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Thanh thiếu niên thông báo dừng các hoạt động giảng dạy, chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến.
Từ 0h ngày 7/10, tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp. Mưa lớn kéo dài từ giữa đêm đến sáng cùng ngày khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rạng sáng 7/10, nhiều khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 6 giờ qua phổ biến 40-90mm, có nơi trên 100mm như trạm Sóc Sơn 157mm, Mễ Trì 125mm, trạm Phú Lâm 114mm, trạm Hà Đông 111mm…
Dự báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm cục bộ có nơi trên 200mm; từ chiều tối và đêm nay mưa giảm nhanh.
Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.
Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/10/2025
Ngày và đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 150mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị.
Từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa xu hướng giảm dần, các khu vực này mưa rào và dông vài nơi.
Ngày 7/10, các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ đêm 7/10, các địa phương này mưa rào và dông vài nơi.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/10/2025
TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.
Tây Bắc Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.
Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, trong đó, vùng núi và trung du mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.
Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ°C, Thanh Hóa 28-30°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.
Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.
Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.
TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.