Cảnh sát lao xuống nước cứu người phụ nữ bị ung thư tự tử

(VTC News) -

Khoảng 15h ngày 11/12, cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương (Phòng CSGT Công an TP Hải PHòng) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một phụ nữ nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào, đoạn Km3+200.

Bà H. được gia đình đến tiếp nhận, đưa về chăm sóc.

Ngay lập tức, Thiếu tá Lưu Tuấn Dũng - Trưởng trạm và Thiếu tá Hoàng Quốc Hùng mặc áo phao, sử dụng xuồng máy tiếp cận hiện trường. Hai cán bộ lao mình xuống dòng nước chảy xiết, sông, kịp thời cứu được nạn nhân là bà Đ.T.T.H. (sinh năm 1975, trú phường Lê Chân, Hải Phòng).

Sau khi được đưa lên bờ và sơ cứu, đến 15h30, bà H. tỉnh táo trở lại, sức khỏe dần ổn định. Người phụ nữ này cho biết bà đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Việt Tiệp 2, do quá đau đớn nên đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng để tự tử.

Khoảng 15h45, gia đình bà H. có mặt ở Trạm CSĐT An Dương để tiếp nhận, đưa bà về chăm sóc.

Cũng tại Hải Phòng cách đây 3 ngày, lực lượng công an kịp thời ngăn chặn một vụ nhảy cầu tự tử. Rạng sáng ngày 8/12, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng, Tổ Tuần tra Công an phường phát hiện một phụ nữ và đứa trẻ đứng trên lan can cầu, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng; tay hai người được buộc với nhau bằng dây màu xanh.

Trung tá Bùi Văn Phòng - Trưởng Công an phường Bạch Đằng cùng tổ công tác kịp thời ngăn chặn chị L. tự tử cùng con.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, lực lượng tuần tra lập tức tiếp cận và kịp thời giữ hai người lại, đưa vào khu vực an toàn. Sau khi được trấn an, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L. (sinh năm 1999, trú TDP Thuỷ Minh, phường Bạch Đằng), còn đứa trẻ là con chị, sinh năm 2021. Việc chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng tác động lớn đến tâm lý nên chị có suy nghĩ tiêu cực, nảy sinh ý định tìm đến cầu Xi Măng để tự tử.

Sau khi được Công an phường kiên trì động viên, chị L. đã trấn tĩnh, nhận thức được hành động của mình và cam kết không tái diễn. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã liên hệ với người thân để đón hai mẹ con về chăm sóc.