Người đàn ông ôm 2 cháu bé nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử

(VTC News) -

Ngày 26/11, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông ôm 2 cháu bé nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân trong lúc đi kiểm tra thuyền neo đậu ở bờ sông Trà Khúc thì phát hiện người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy từ trên cầu xuống.

Ngay lập tức, người dân lập tức chèo ghe ra hiện trường, cứu được hai cháu nhỏ trước, sau đó vớt thêm người đàn ông. Hai cháu bé được đưa tới Trung tâm Y tế Sơn Tịnh, còn người đàn ông sau khi được cứu vẫn ở khu vực bờ sông.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Sơn Tịnh cho biết khi tiếp nhận, bé gái đã ngừng hô hấp, không còn dấu hiệu sinh tồn. Dù ê kíp y - bác sĩ nỗ lực hồi sức nhưng cháu không qua khỏi. Bé trai khoảng 6 tuổi vẫn thở, được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Nghệ An xảy ra vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai chiếc cặp học sinh. Người dân nghi ngờ có người nhảy cầu xuống sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, người bố ôm theo hai con nhỏ rồi bất ngờ nhảy xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn. Người bố là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Hai cháu nhỏ, một cháu sinh năm 2020 và một cháu sinh năm 2021.

Thi thể các nạn nhân sau đó đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.