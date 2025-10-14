Tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu ở Nghệ An

(VTC News) -

Trưa 14/10, lực lượng chức năng phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) đang nỗ lực tìm kiếm người bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai chiếc cặp học sinh. Người dân nghi ngờ có người nhảy cầu xuống sông tự tử.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, người bố ôm theo hai con nhỏ rồi bất ngờ nhảy xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn.

“Theo thông tin ban đầu, người bố là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Hai cháu nhỏ, một cháu sinh năm 2020 và một cháu sinh năm 2021. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh cho hay.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai khẩn trương dọc khu vực sông Lam, đoạn qua cầu Bến Thủy.