Hai chàng trai ở Quảng Trị lao xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu tự tử

(VTC News) -

Tỉnh đoàn Quảng Trị vừa trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 2 đoàn viên xã Lệ Thủy (Quảng Trị) vì có hành động kịp thời cứu một phụ nữ nhảy xuống sông Kiến Giang tự tử.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/8, khi phát hiện người phụ nữ mất kiểm soát, nhảy xuống sông Kiến Giang gần cầu Phong Xuân (xã Lệ Thủy), Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công nhanh chóng lao xuống dòng nước trong đêm tối, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hai đoàn viên Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công vinh dự nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. (Ảnh: Tỉnh đoàn Quảng Trị)

Ghi nhận nghĩa cử dũng cảm không quản hiểm nguy, sẵn sàng xả thân để cứu người, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quốc Toản trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công.

Cách đây hơn tháng, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) trên đường làm nhiệm vụ kịp thời ngăn chặn người đàn ông nhảy cầu tự tử.

Khi tổ CSGT di chuyển đến khu vực chân cầu Trường Hà (xã Phú Vang) thì nhận được tin báo từ người dân địa phương về sự việc, tại khu vực giữa cầu Trường Hà có một người đàn ông đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, tổ CSGT đến hiện trường. Tại thời điểm có mặt, các đồng chí CSGT phát hiện người đàn ông đang đứng bên ngoài lan can cầu Trường Hà, có dấu hiệu bất ổn về tâm lý và có thể nhảy khỏi cầu bất cứ lúc nào.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn nhanh chóng tiếp cận và kịp thời chụp tay để kéo người đàn ông vào bên trong lan can cầu, ngăn chặn hành vi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ít phút sau đó, người nhà của người đàn ông đã đến hiện trường và cùng với tổ CSGT động viên tinh thần để đưa người này về nhà.

Người đàn ông có ý định nhảy cầu là Trần V.T. (SN 1988, trú tại thôn 3, xã Phú Vinh, TP Huế). Do mâu thuẫn trong gia đình, anh T. chán nản, mất kiểm soát và có ý nghĩ tiêu cực - muốn tìm đến cái chết, nhưng rất may được tổ CSGT phát hiện, ngăn cản kịp thời.