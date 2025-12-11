Thủ tướng chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam vào bán kết SEA Games 33

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar, dẫn đầu bảng B và vào bán kết SEA Games 33. Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam vượt qua U22 Malaysia 2-0, giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Ngay sau khi hai đội tuyển bóng đá việt nam giành liên tiếp hai chiến thắng quan trọng, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới toàn đội.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc; đồng thời ghi nhận ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của các cầu thủ trong từng trận đấu. Lãnh đạo Chính phủ cũng gửi lời động viên tới HLV Mai Đức Chung, HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện, mong toàn đội tiếp tục duy trì phong độ, hướng tới những kết quả tốt nhất ở vòng đấu tiếp theo.

Những lời chúc mừng và khích lệ từ Thủ tướng được xem là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các tuyển thủ và ban huấn luyện trong hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất tại giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Thái Lan để trực tiếp dự khán trận đấu của đội tuyển nữ, trong bối cảnh cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng ra sân ở một khung giờ.

Phát biểu sau trận, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết đây là ngày đặc biệt khi cả đội tuyển nam và nữ cùng thi đấu và đều hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu vòng bảng. Ông đánh giá cao nỗ lực của các tuyển thủ khi vượt qua khó khăn, giành chiến thắng ở các trận then chốt. Việc cả hai đội đều dẫn trước 2-0 trong hiệp một và vươn lên dẫn đầu bảng được xem là yếu tố quan trọng cho các tính toán chiến thuật ở vòng bán kết.

Dù vậy, Chủ tịch iên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách và yêu cầu các đội tiếp tục tập trung chuẩn bị, thi đấu quyết tâm để cụ thể hóa mục tiêu đề ra.

Để kịp thời động viên, Thường trực BCH LĐBĐVN đã quyết định thưởng 700 triệu đồng cho đội tuyển nữ và 600 triệu đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam sau thành tích ấn tượng tại vòng bảng.