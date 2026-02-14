Rửa xe tự động trong 10 phút hút khách dịp cận Tết

(VTC News) -

Cận cảnh hệ thống rửa xe tự động

Những ngày giáp Tết, nhu cầu rửa xe và chăm sóc ô tô của người dân tăng cao. Tại một điểm rửa xe tự động trên địa bàn phường Việt Hưng (Hà Nội), lượng khách những ngày này ghi nhận tăng khoảng 30% so với thời điểm trước.

Theo anh Đỗ Tiến Mạnh - đại diện Carpla Service - lượng khách tăng khi nhiều chủ xe tranh thủ làm sạch phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại, thăm hỏi người thân và du xuân. Nhờ quy trình vận hành nhanh, khách hàng chủ yếu chỉ xếp hàng chờ đến lượt trong thời gian ngắn, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Hệ thống chổi tự động làm sạch phần ngoài của xe. (Ảnh: Hùng Cường)

Điểm dịch vụ này duy trì hoạt động đến hết sáng 29 Tết, áp dụng mức giá 50.000 đồng/lượt. "Bên cạnh hệ thống rửa tự động, xưởng vẫn bố trí nhân sự trực để hỗ trợ khi khách có nhu cầu chăm sóc thêm các hạng mục khác xuyên Tết", anh Mạnh cho biết.

Tranh thủ thời gian sau khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại kế bên, anh Minh Tuấn (phường Long Biên) đưa xe ra rửa tại điểm này và cho biết đây là lựa chọn tiện lợi trong những ngày bận rộn cuối năm.

“Tôi chỉ cần làm sạch lớp bụi bên ngoài nên dịch vụ này phù hợp, mức giá lại hợp lý theo niêm yết", anh Tuấn chia sẻ.

Hệ thống rửa xe hoạt động hoàn toàn tự động và có thể vận hành liên tục với 1 người giám sát. Mỗi lượt kéo dài khoảng 8-10 phút, rút ngắn đáng kể so với phương pháp rửa thủ công (15-20 phút).

Quy trình gồm phun nước làm sạch bề mặt, phủ dung dịch rửa xe chuyên dụng, chổi tự động chà rửa, tráng lại bằng nước sạch và sấy khô.

Xe được phun dung dịch làm sạch chuyên dụng giúp bề mặt bóng hơn. (Ảnh: Hùng Cường)

Hệ thống sử dụng chổi cỡ lớn xoay với tốc độ cao bố trí đối xứng hai bên: chổi đứng ép sát thân xe, chổi ngang làm sạch phần nóc, cùng hai chổi nhỏ phía dưới xử lý phần bánh và hốc xe. Hệ thống này phù hợp với các dòng xe 4-7 chỗ và cả xe bán tải.

Rửa xe tự động là dịch vụ mới xuất hiện tại Hà Nội, TP.HCM và một số đô thị lớn trong vài năm trở lại đây gắn với trung tâm thương mại, trạm xăng, chuỗi dịch vụ ô tô.

Việc rửa xe ô tô định kỳ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng. Làm sạch thường xuyên giúp loại bỏ bụi bẩn, cặn bám và các tác nhân ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng đến bề mặt cũng như lớp sơn xe. Đặc biệt, bụi mịn, bùn đất hoặc muối trong nước mưa nếu tích tụ lâu ngày có thể gây ăn mòn, làm giảm độ bền và tính thẩm mỹ của phương tiện.

Bên cạnh đó, việc vệ sinh đèn chiếu sáng, kính chắn gió và gương chiếu hậu còn góp phần cải thiện tầm nhìn, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Tần suất rửa xe phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tần suất sử dụng. Với xe chủ yếu di chuyển trong khu vực ít bụi bẩn, có thể rửa 3-4 tuần/lần.

Ngược lại, nếu thường xuyên đi qua khu vực nhiều khói bụi, bùn đất hoặc đỗ xe ngoài trời, gần mặt đường lớn, nên rửa 1-2 tuần/lần. Đối với xe gửi trong hầm chung cư hoặc khu vực có mái che, sạch sẽ, chu kỳ khoảng một tháng/lần được xem là phù hợp.