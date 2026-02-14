Những lỗi thường gặp làm giảm tuổi thọ tivi

(VTC News) -

Nhiều người thường xuyên đổi mới tivi, nhưng có thể họ không làm điều đó một cách tự nguyện hay do sở thích mà do chiếc tivi gặp sự cố quá sớm.

Trong hầu hết các trường hợp, vấn đề không nằm ở thương hiệu hay giá cả mà là những thói quen hàng ngày dần làm hỏng chiếc tivi mà người sở hữu không hề hay biết.

Cho dù đó là tivi thông minh, các dòng hiện đại như LED, QLED hay OLED, việc sử dụng và bảo trì không đúng cách có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ của nó.

Thường xuyên sử dụng âm lượng lớn

Nhiều người có thói quen xem tin tức, phim ảnh hoặc các trận đấu thể thao với âm lượng quá lớn, nhằm tạo cảm giác sống động hơn. Tuy nhiên, việc này có thể gây áp lực không cần thiết lên loa tích hợp của tivi. Theo thời gian, âm lượng lớn sẽ dẫn đến hiện tượng méo tiếng, rè rè và cuối cùng là hỏng hóc.

Ngoài ra, việc sử dụng âm lượng lớn cũng làm tăng nhiệt độ bên trong tivi, ảnh hưởng đến các linh kiện lân cận như bo mạch nguồn. Để bảo vệ thiết bị và cải thiện chất lượng âm thanh, người dùng nên sử dụng âm lượng ở mức vừa phải hoặc kết nối với loa ngoài.

Cắm tivi trực tiếp vào ổ điện trên tường

Việc cắm tivi trực tiếp vào ổ cắm điện trên tường có thể khiến thiết bị tiếp xúc với các xung điện áp, dẫn đến hư hỏng màn hình, bo mạch chủ hoặc bộ nguồn.

Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tivi hỏng đột ngột. Để bảo vệ thiết bị của bạn, việc sử dụng các thiết bị chống sét lan truyền, bộ ổn định điện áp hoặc ổ cắm nối dài chất lượng cao có chức năng chống sét là rất cần thiết.

Cắm tivi trực tiếp vào ổ cắm điện trên tường có thể khiến thiết bị tiếp xúc với các xung điện áp. (Ảnh: K24)

Vệ sinh màn hình không đúng cách

Các phương pháp vệ sinh màn hình tivi không đúng cách có thể gây hại nghiêm trọng cho màn hình. Việc sử dụng nước, chất tẩy rửa kính, chất giặt tẩy hoặc khăn lau thô ráp có thể làm hỏng lớp phủ bảo vệ màn hình.

Ngoài ra, phun chất lỏng trực tiếp lên màn hình có thể khiến hơi ẩm thấm vào bên trong, gây ra các đường kẻ sọc hoặc mảng tối trên màn.

Để bảo vệ màn hình tivi, người dùng nên lau chùi bằng khăn mềm làm từ sợi nhỏ. Nếu cần thiết, hãy sử dụng dung dịch vệ sinh màn hình chuyên dụng, nhưng nhớ thoa lên khăn thay vì trực tiếp lên màn hình.

Vệ sinh màn hình tivi đúng cách không chỉ giúp duy trì chất lượng hình ảnh mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Vị trí đặt tivi không phù hợp

Để đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu cho tivi, việc tạo ra luồng không khí thích hợp để tản nhiệt là rất quan trọng. Nếu tivi được đặt trong tủ kín, sát tường hoặc gần các nguồn nhiệt như bếp nấu và cửa sổ, nhiệt độ bên trong sẽ tăng cao.

Hiện tượng quá nhiệt có thể dẫn đến hiệu suất giảm, tivi tắt máy đột ngột và thậm chí hỏng hóc linh kiện. Do đó, người dùng cần để đủ không gian xung quanh tivi để đảm bảo thông gió, tránh đặt tivi ở những nơi kín. Vị trí đặt tivi phù hợp không chỉ giúp nâng cao hiệu suất mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Cần để đủ không gian xung quanh tivi để đảm bảo thông gió. (Ảnh: K24)

Tivi bật trong nhiều giờ không tắt

Thói quen để tivi bật khi không có ai xem đang trở nên phổ biến, thậm chí nhiều người còn để tivi hoạt động suốt đêm khi ngủ. Tuy nhiên, việc này có thể gây hao mòn không cần thiết cho đèn nền màn hình và các linh kiện bên trong.

Theo thời gian, độ sáng của màn hình sẽ giảm và các bộ phận bên trong sẽ bị yếu đi. Để bảo vệ thiết bị và tiết kiệm chi phí, người dùng nên tắt tivi khi không sử dụng và bật chế độ tiết kiệm điện. Điều này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của tivi mà còn giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Bỏ qua các bản cập nhật phần mềm

Tivi thông minh cần được cập nhật phần mềm thường xuyên để nâng cao hiệu suất và khắc phục các lỗi phát sinh. Việc bỏ qua các bản cập nhật có thể dẫn đến tình trạng chậm hệ thống, lỗi ứng dụng và quá nhiệt.

Bên cạnh đó, việc sử dụng độ sáng tối đa liên tục cũng có thể gây hại cho màn hình. Do đó, điều chỉnh độ sáng và độ tương phản về mức khuyến nghị sẽ giúp bảo vệ màn hình và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.