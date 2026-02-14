Cách tạo sticker xin lì xì trên tin nhắn Facebook Messenger

(VTC News) -

Cách tạo tin nhắn sticker xin lì xì

Lì xì là một "thủ tục" không thể thiếu của dịp đầu năm mới, nhưng năm nay hãy xin lì xì theo cách thật tinh tế và hài hước bằng bộ sticker mang đặc điểm của chính bạn.

Đây chắc chắn sẽ là cách hay để giúp những cuộc trò chuyện trong nhóm chat gia đình và bạn bè dịp đầu năm trở nên rôm rả hơn bao giờ hết.

Người dùng có thể tự tạo phiên bản sticker "Xin Lì Xì" của mình với Meta AI.

Với Meta AI, bạn có thể biến ảnh thật của mình thành những bộ sticker "Xin Lì Xì" đáng yêu và hóm hỉnh chỉ trong vài phút. Các sticker này có thể sử dụng trên Messenger và WhatsApp để gửi cho người thân, bạn bè.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể tạo ra bộ sticker xin lì xì của riêng mình.

Các bước để sở hữu bộ sticker "độc quyền" này:

Bước 1: Tải xuống và mở ứng dụng Meta AI trên điện thoại.

Bước 2: Tải lên một bức ảnh của bạn và nhập câu lệnh (Prompt) yêu cầu tạo sticker chủ đề Tết/Lì xì.

Bước 3: Chờ trong giây lát và chọn phiên bản sticker bạn yêu thích nhất.

Bước 4: Mở ứng dụng Messenger và sử dụng tính năng "Tạo Sticker".

Các bước để tạo sticker lì xì để gửi đi trên tin nhắn Messenger.

Câu lệnh gợi ý:

“Biến người trong ảnh được tải lên thành một nhân vật sticker chibi dễ thương. Chỉ sử dụng đúng các đặc điểm khuôn mặt, kiểu tóc và trang phục y hệt như trong ảnh (dù là ảnh selfie hay ảnh toàn thân). Nền trắng, phong cách chibi cố định và nhất quán cho tất cả hình ảnh.

Nhân vật cầm những bao lì xì đỏ truyền thống hình chữ nhật dài, kích thước nhỏ. Bao lì xì có hoa văn vàng rất tối giản (cành mai vàng hoặc hình ngựa vàng), nhỏ và tinh tế. Nét vẽ gọn gàng, màu sắc tươi sáng, phong cách sticker dùng cho chat, bố cục đặt nhân vật ở trung tâm”.

Với cách làm đơn giản này, người dùng hoàn toàn có thể tạo nên những sticker xin lì xì vừa cá tính vừa vui nhộn để khuấy động không khí trò chuyện đầu xuân.