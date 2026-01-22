+
++
Podcast: Tiền lì xì của con: Giữ hay trả?
(VTC News) -
Khi những phong bao lì xì đầu năm không chỉ là biểu tượng may mắn, mà còn đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy con ý nghĩa của đồng tiền.
Nhật Thùy
Tin mới
Vàng vượt 170 triệu đồng/lượng rồi lao dốc, chuyên gia cảnh báo rủi ro
21:10 22/01/2026
VTC NEWS TV
Podcast: Tiền lì xì của con: Giữ hay trả?
21:05 22/01/2026
VTC NEWS TV
10 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
21:05 22/01/2026
Chính trị
Đại tướng Lương Tam Quang tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:50 22/01/2026
Chính trị
Đại tướng Phan Văn Giang tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:28 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:24 22/01/2026
Đại hội Đảng XIV
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:19 22/01/2026
Chính trị
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
20:18 22/01/2026
Chính trị
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
20:16 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
19:48 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
19:45 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
19:42 22/01/2026
Chính trị
Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
19:30 22/01/2026
Chính trị
Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông loạt phương tiện ở Huế
19:26 22/01/2026
Tin nóng
Con rể ông Trump nêu kế hoạch phát triển Gaza theo mô hình đô thị cao tầng
19:21 22/01/2026
Thời sự quốc tế
Tổng thống Trump chính thức ký kết, ra mắt 'Hội đồng Hòa bình'
18:56 22/01/2026
Thời sự quốc tế
Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
18:55 22/01/2026
Chính trị
Xe tải tông nhiều phương tiện, 4 người thương vong: Chủ tịch TP Huế chỉ đạo nóng
18:39 22/01/2026
Tin nóng
Đợt rét đậm, rét hại ở Hà Nội và toàn miền Bắc kéo dài đến khi nào?
18:37 22/01/2026
Thời tiết
Hai số dịch vụ viễn thông 1500 và 1555 được đấu giá 1,02 tỷ đồng mỗi số
18:25 22/01/2026
Chuyển đổi số
Ngày mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp Hội nghị lần thứ nhất
18:22 22/01/2026
Chính trị
Tổng thư ký NATO kêu gọi các nước đồng minh tăng cường an ninh Bắc Cực
18:19 22/01/2026
Thời sự quốc tế
Đại hội Đảng thông qua danh sách 200 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
18:05 22/01/2026
Chính trị
Sun Group đồng hành kiến tạo dấu ấn nghệ thuật 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'
18:01 22/01/2026
Văn hóa - Giải trí
Cơ hội đổi xe điện cùng loạt ưu đãi siêu hời từ VinFast
17:53 22/01/2026
Xe
Acecook Việt Nam mang phở yêu thương đến người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh
17:25 22/01/2026
Sống đẹp
NKKTech Global đồng hành hơn 3 năm cùng đối tác Nhật trong dự án AI
17:25 22/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
17:22 22/01/2026
Chính trị
Youtube chấp nhận video ngắn được tạo bằng AI
16:58 22/01/2026
AI
Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng
16:50 22/01/2026
Gia đình