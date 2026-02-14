Cuối tháng 3/2026, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) sẽ tổ chức giải giao hữu ở tỉnh Thiểm Tây dành cho U23 Trung Quốc và 3 đội khách mời. Mục tiêu là tạo ra các trận đấu tích lũy kinh nghiệm cho lứa cầu thủ U23, chuẩn bị tham dự ASIAD 20.

U23 Việt Nam không tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFC)

Sau khi các lứa U23 Việt Nam liên tiếp được mời tham dự các giải giao hữu ở Trung Quốc trong các năm 2024 và 2025, đã có những thông tin cho rằng CFA sẽ tiếp tục mời U23 Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Theo thông tin chính thức từ CFA, giải đấu vào cuối tháng 3/2026 sẽ có 4 đội tranh tài là U23 Iran, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan. Theo báo chí Trung Quốc, CFA chốt các khách mời như vậy để U23 Trung Quốc có cơ hội chạm trán nhiều đối thủ khác nhau thay vì đá nhiều trận với những đội bóng U23 quen thuộc như Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc.

Với U23 Việt Nam, dù không tham gia giải đấu ở Trung Quốc nhưng đội bóng trẻ vẫn sẽ tập trung vào cuối tháng 3/2026 với lực lượng nòng cốt là các nhân tố U21 nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20.