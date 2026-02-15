+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
GS Lương Ngọc Huỳnh: Giải mã cách sắp xếp nhà cửa hợp phong thủy ngày Tết
(VTC News) -
Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời điểm nhiều gia đình chú trọng dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống theo phong thủy.
Thùy Trang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Chuyện chưa kể sau tấm thiệp chúc Tết thời Trung Quốc cổ đại
06:49 15/02/2026
Thời sự quốc tế
Những quốc gia nào đón Tết Nguyên đán trên thế giới?
06:44 15/02/2026
Tư liệu
Cách bày mâm ngũ quả đẹp mắt của ba miền Bắc - Trung - Nam
06:40 15/02/2026
Gia đình
Giá vàng hôm nay 15/2: Chững lại chờ dữ liệu mới
06:37 15/02/2026
Tin giá vàng
Bác sĩ hướng dẫn ăn bánh chưng ngày Tết không đầy bụng, trào ngược
06:36 15/02/2026
Tư vấn
Giá xăng dầu hôm nay 15/2: Tiếp tục tăng giá
06:34 15/02/2026
Thị trường
2025 - Năm của những công trình thần tốc
06:30 15/02/2026
Đầu Tư
Những mẫu biệt thự nhà vườn mái Thái mới nhất năm 2026
06:05 15/02/2026
Bất động sản
Du khách tố bị 'ép' gửi xe khi tham quan Yên Tử, chính quyền vào cuộc
05:33 15/02/2026
Tin nóng
Dự báo thời tiết 28 Tết: Miền Bắc sáng rét trưa hửng nắng, miền Nam nắng nóng 34°C
04:30 15/02/2026
Thời tiết
Hà Nội tạm cấp hơn 35 tỷ đồng chi thưởng cho giáo viên 121 trường
23:26 14/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Internet vệ tinh Starlink được cấp phép, triển khai tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam
22:46 14/02/2026
Sản phẩm
Robot hình người gây sốt khi biểu diễn võ thuật tại Thiếu Lâm Tự
22:00 14/02/2026
Võ Thuật
Gần 29 tấn thực phẩm đông lạnh 'vô chủ' bị phát hiện trên đường vào TP.HCM
21:55 14/02/2026
Bản tin 113
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm dịp Tết
20:36 14/02/2026
Tin tức
Vì sao Việt Nam cần dự Olympic mùa đông lần sau?
20:32 14/02/2026
Hậu trường
Thủ tướng: Hoàn thành kết luận điều tra vụ hư hỏng cầu sông Lô trong tháng 2
20:14 14/02/2026
Tin nóng
U23 Việt Nam không tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc
19:52 14/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Hình ảnh bên trong ô tô 22 chỗ chở 73 khách, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 278 triệu đồng
19:50 14/02/2026
Tin nóng
Phòng mổ Bệnh viện 108 sáng đèn ngày 27 Tết, ghép gan cứu người
19:47 14/02/2026
Tin tức
Trường Đại học Y Hà Nội bỏ tổ hợp C00 sau 2 năm áp dụng
19:20 14/02/2026
Tuyển sinh
Đừng để đột quỵ tăng vọt vì dọn nhà gắng sức, ăn uống quá đà dịp Tết
19:05 14/02/2026
Tư vấn
Lộ diện hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2026
19:00 14/02/2026
Thị trường
Gà ‘tiến vua’ đổi đời vùng cao Hà Lâu
19:00 14/02/2026
Đời sống
Cúng giao thừa ngoài trời hay trong nhà trước?
19:00 14/02/2026
Gia đình
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/2/2026 - XSDNA 14/2
19:00 14/02/2026
Xổ số miền Trung
Ngoại trưởng Mỹ: Vẫn chưa rõ Nga có sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine
18:48 14/02/2026
Thời sự quốc tế
Lãi suất cho vay mua nhà tháng 2/2026 biến động thế nào?
18:40 14/02/2026
Bất động sản
Ukraine tập kích kho đạn lớn của Nga bằng tên lửa Flamingo
18:38 14/02/2026
Thời sự quốc tế
Những bước kiểm tra ô tô quan trọng trước hành trình về quê ăn Tết
18:28 14/02/2026
Tư vấn