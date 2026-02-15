AI hiện thân có thể vượt xa kỷ nguyên internet di động

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng ngày 14/2, ông Vương Hưng Hưng, nhà sáng lập hãng robot Trung Quốc Unitree Robotics, nhận định cơn sốt toàn cầu xoay quanh trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied intelligence) vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và có thể vượt xa tác động của internet di động.

CEO 9x nhấn mạnh lĩnh vực này vẫn đang trong “giai đoạn leo dốc”, chưa tiến gần tới đỉnh tăng trưởng. Ông cho rằng một bước đột phá mang tính quyết định trong các mô hình AI quy mô lớn dành cho robot có thể kích hoạt sự tái phân bổ lớn của dòng vốn toàn cầu.

Robot hình người Unitree. (Ảnh: Unitree)

Trí tuệ nhân tạo hiện thân là AI được tích hợp vào máy móc vật lý như robot, cho phép chúng cảm nhận môi trường, đưa ra quyết định và hành động trong thế giới thực.

“Nếu những năm tới xuất hiện các đột phá trong mô hình AI hiện thân và công nghệ robot có thể thực sự được áp dụng ở quy mô lớn, mức độ quan tâm có thể cao gấp 100 lần, thậm chí 1.000 lần so với hiện nay”, ông Vương nói. “Tôi tin điều này sẽ vượt xa thời đại internet di động”.

Nhận định lạc quan được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bước vào năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, trong đó xác định AI hiện thân và robot là các động lực tăng trưởng mới.

Theo chiến lược quốc gia “AI Plus”, Bắc Kinh đang thúc đẩy tích hợp sâu hơn AI vào các ngành công nghiệp mới nổi nhằm tạo ra làn sóng nâng cấp công nghiệp mới.

Trong năm 2025, lĩnh vực này trải qua đợt định giá lại mạnh sau “khoảnh khắc DeepSeek”, được xem là minh chứng cho thấy các công ty AI Trung Quốc có thể phát triển mô hình cạnh tranh với chi phí thấp hơn, qua đó làm tăng sự quan tâm của thị trường đối với cơ hội AI nội địa.

CEO Vương Hưng Hưng tin rằng AI là động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, đồng thời dự báo tăng trưởng sẽ theo “đường cong hàm mũ ngày càng dốc”.

“Khi bước đột phá xảy ra, hơn 50% nguồn lực của thế giới có thể đổ vào lĩnh vực này”, ông nói. “Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn bằng phẳng trong quá trình tăng tốc và giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất vẫn còn ở phía trước”.

Có trụ sở tại Hàng Châu, Unitree Robotics thường được xem là đối thủ của hãng robot Mỹ Boston Dynamics. Công ty đã huy động nhiều vòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và tập đoàn công nghiệp, nổi tiếng với các robot bốn chân cùng hai mẫu robot hình người H1 và G1.