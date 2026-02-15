Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ

(VTC News) -

Nvidia CEO Jensen Huang vắng mặt tại hội nghị AI ở Ấn Độ

Nvidia vừa xác nhận rằng Giám đốc điều hành Jensen Huang sẽ không tham dự India AI Impact Summit diễn ra vào tuần tới tại New Delhi. Đây là sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo công nghệ và chính trị toàn cầu, trong đó Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ phát biểu khai mạc.

CEO của Nvidia, Jensen Huang tại một hội thảo về công nghệ. (Nguồn: Getty Images)

Huang vốn được kỳ vọng là một trong những nhân vật nổi bật nhất của hội nghị, với kế hoạch gặp gỡ báo chí vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, công ty cho biết ông sẽ không tới Ấn Độ.

Sự vắng mặt này được xem là một thay đổi đáng chú ý, bởi Nvidia đang đóng vai trò trung tâm trong cuộc đua toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Việc Huang không xuất hiện cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược của Nvidia tại thị trường Ấn Độ - nơi đang nổi lên như một trung tâm tiềm năng cho nghiên cứu và ứng dụng AI. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến công nghệ, coi AI là động lực tăng trưởng mới.

Dù thiếu đi sự hiện diện của Huang, hội nghị vẫn hứa hẹn là nơi thảo luận quan trọng về công nghệ AI và tác động của nó đến kinh tế - chính trị thế giới.

Doubao - Chatbot AI số 1 Trung Quốc nâng cấp phiên bản 2.0

ByteDance vừa công bố Doubao 2.0, phiên bản nâng cấp của ứng dụng chatbot AI phổ biến nhất tại Trung Quốc. Đây là động thái nhằm giữ vững vị thế trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong nước như Alibaba và DeepSeek.

Theo công ty, Doubao 2.0 được thiết kế cho "kỷ nguyên agent", khi AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp ngoài đời thực. Phiên bản chuyên nghiệp của Doubao 2.0 được cho là có khả năng suy luận nâng cao và xử lý nhiều bước, tương đương với OpenAI GPT 5.2 và Google Gemini 3 Pro, nhưng chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể.

Quảng cáo dịch vụ AI Doubao và nền tảng Volcano Engine của ByteDance tại sân bay Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Hiện Doubao dẫn đầu thị trường chatbot AI tại Trung Quốc với 155 triệu người dùng hoạt động hàng tuần. Tuy nhiên, Alibaba gần đây đã tung chiến dịch khuyến mãi trị giá 3 tỷ nhân dân tệ cho ứng dụng Qwen, giúp lượng người dùng tăng mạnh và thu hẹp khoảng cách với Doubao.

Việc ra mắt Doubao 2.0, cùng với mô hình tạo video Seedance 2.0, cho thấy ByteDance đang nỗ lực tạo tiếng vang cả trong nước lẫn quốc tế, đồng thời củng cố vị thế trước khi DeepSeek tung ra sản phẩm mới.

Google Docs bổ sung tính năng nghe tóm tắt bằng Gemini

Google vừa công bố bản cập nhật mới cho Google Docs, mang đến tính năng "Audio Summaries" do Gemini hỗ trợ. Người dùng có thể nghe bản tóm tắt ngắn gọn nội dung tài liệu thay vì phải đọc toàn bộ văn bản dài.

Các bản tóm tắt này được thiết kế để chỉ kéo dài vài phút, với giọng đọc tự nhiên giúp người dùng dễ dàng nắm bắt nội dung chính. Khi sử dụng, Docs sẽ hiển thị một trình phát âm thanh cho phép điều chỉnh tốc độ, tạm dừng, phát lại, và thậm chí thay đổi phong cách giọng đọc như "người kể chuyện", "huấn luyện viên" hay "người thuyết phục".

Biểu tượng Google Docs trên màn hình laptop. (Nguồn: Android Central)

Tính năng mới hiện đang được triển khai và dự kiến hoàn tất trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, nó chỉ khả dụng cho người dùng gói Google AI Pro và Ultra, cũng như các phiên bản dành cho giáo dục và doanh nghiệp.

Đây là bước tiếp nối sau loạt cải tiến trước đó của Gemini trong Google Workspace, nơi AI đã hỗ trợ tóm tắt, trả lời câu hỏi và thậm chí tạo bản nháp nhanh, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn.