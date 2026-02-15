Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào IS tại Syria

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ ngày 14/2 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành 10 cuộc không kích từ ngày 3/2 đến ngày 12/2, nhắm vào hơn 30 mục tiêu của IS. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm kho vũ khí, cơ sở hậu cần và các cơ sở hạ tầng mà Washington cho là hỗ trợ hoạt động của nhóm cực đoan này.

Mỹ ném bom một mục tiêu ở Syria. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương, các cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu khả năng hoạt động của IS. Quân đội Mỹ cho biết kể từ sau vụ phục kích, các lực lượng Mỹ và đối tác đã tấn công hơn 100 mục tiêu của IS tại Syria và Iraq, đồng thời tiêu diệt hoặc bắt giữ ít nhất 50 thành viên của tổ chức này. Washington khẳng định chiến dịch nhằm ngăn chặn IS tái tổ chức và tiến hành các cuộc tấn công mới trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ hôm 13/2 đã hoàn tất việc chuyển giao hàng nghìn tù nhân IS từ Syria sang Iraq theo yêu cầu của chính phủ Baghdad. Các tù nhân dự kiến sẽ bị xét xử tại Iraq. Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS đã hoan nghênh động thái này, coi đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo các thành viên IS bị truy tố và ngăn chặn nguy cơ tái gia nhập các mạng lưới cực đoan.

Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ tại Syria, chủ yếu ở khu vực phía đông, để hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại IS và ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức này. Mặc dù IS đã mất phần lớn lãnh thổ vào năm 2019, các phần tử còn lại vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công du kích tại Syria và Iraq.