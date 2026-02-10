Pháp cải tiến xe van hybrid làm dịch vụ chở khách đường sắt

(VTC News) -

Pháp có hàng nghìn kilomet đường sắt bị bỏ hoang do chi phí nâng cấp để phục vụ tàu hỏa hiện đại quá cao. Trước thực tế này, công ty kỹ thuật SICEF (thuộc liên danh Flexmove của AKKA Technologies) đề xuất giải pháp thay thế bằng cách sử dụng các xe van hybrid vận hành trực tiếp trên đường sắt.

Những phương tiện này, được gọi là Ferromobiles, được kỳ vọng sẽ cải thiện kết nối giao thông xanh tại các vùng nông thôn vốn phụ thuộc nhiều vào ôtô cá nhân.

Xe van hybrid chạy trên đường ray được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông xanh tại các vùng nông thôn ở Pháp. (Ảnh: Euronews)

Theo SICEF, hiện có khoảng 5.700 km tuyến đường sắt quy mô nhỏ tại Pháp chưa được khai thác, khiến nhiều khu vực nông thôn thiếu kết nối giao thông công cộng.

Giải pháp của công ty là phát triển phương tiện cải tiến từ mẫu Peugeot e-Traveller, tích hợp hệ thống kỹ thuật cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa đường bộ và đường ray.

Theo Railtech, xe van hybrd Ferromobiles dự kiến thử nghiệm trong tháng này trên tuyến Courpière - Vertolaye, thuộc vùng Auvergne, miền trung nước Pháp.

Nếu kết quả khả quan, mô hình này có thể được mở rộng sang các khu vực khác như Occitanie, Brittany hoặc Nouvelle-Aquitaine.

Ferromobiles được thiết kế chở tối đa 8 hành khách. Theo SICEF, đội xe có thể vận hành theo lịch trình cố định với thời gian chờ ngắn, hoặc hoạt động theo nhu cầu 24/7 thông qua đặt xe bằng điện thoại, tương tự dịch vụ gọi xe công nghệ.

Dọc theo tuyến đường ray sẽ có các điểm trung chuyển để hành khách lên xuống. Khi di chuyển trên đường sắt, xe vận hành tự động; khi chuyển sang đường bộ, phương tiện sẽ do tài xế điều khiển.

SICEF nhấn mạnh các tuyến đường ray dành cho Ferromobiles không dùng chung với tàu hỏa. Dự án hướng tới trở thành giải pháp giao thông phát thải thấp cho các khu vực nông thôn phụ thuộc vào ôtô, thông qua việc tận dụng hạ tầng sẵn có và sử dụng phương tiện chạy điện hoàn toàn.