Hot boy HAGL tỏa sáng ở giải U19 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Tâm điểm của bảng C là cuộc đọ sức giữa HAGL và Đồng Tháp. Cục diện của trận đấu này diễn ra với kịch bản ít ai ngờ tới. Ngay ở phút thứ 12, Đoàn Quốc Huy bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Đồng Tháp. Khi nhiều người đang nghĩ rằng Đồng Tháp sẽ phòng ngự số đông và giữ được kết quả thì HAGL lại làm nên điều không tưởng.

Phút 27, Trần Đắc Lộc tung cú dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1 cho đội bóng phố núi. Kể từ đây, Đồng Tháp đánh mất hoàn toàn thế trận và khung thành của họ liên tục chao đảo vì những đợt tấn công của HAGL. Phút 39, Võ Trần Minh Vũ lập công giúp HAGL lần đầu vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dành cho thầy trò HLV Bùi Xuân Hiếu.

Trần Gia Bảo (phải) toả sáng.

Bước sang hiệp 2, Trần Đắc Lộc một lần nữa tỏa sáng giúp HAGL nới rộng cách biệt lên thành 3-1. Khi Đồng Tháp buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhiều khoảng trống ở hàng thủ ngày càng lộ ra. Trần Gia Bảo – ngôi sao trẻ ở đội một HAGL lập cú đúp và nâng tỉ số lên 5-1.

Phút 83, Dương Ngọc Hiếu ghi bàn thắng cho Đồng Tháp nhưng rồi đồng đội Vũ Phong lại đá phản lưới nhà ở phút bù giờ thứ 3. Chung cuộc, Đồng Tháp nhận thất bại 2-6 trước HAGL ngay ở trận ra quân.

Trong màn đọ sức còn lại của bảng C, SHB Đà Nẵng không thể tạo ra bất ngờ nào trước Sông Lam Nghệ An - ứng viên vô địch của giải. Trong hiệp 1, đại diện bên bờ sông Hàn chơi không tệ và giữ được tỉ số hòa 0-0. Nhưng trong hiệp 2, hàng phòng ngự Đà Nẵng sụp đổ.

Hồ Hữu Nhật Sang ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An ở phút 56. Họ bảo toàn được lợi thế đến những phút cuối cùng trước khi Minh Hợi và Quốc Thông liên tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Nghệ.