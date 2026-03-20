Cận cảnh dự án nút giao hiện đại bậc nhất TP.HCM sau nhiều lần chậm tiến độ

Những ngày cuối tháng 3, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy không khí thi công tại dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ) diễn ra khẩn trương, khác hẳn với sự trầm lắng sau Tết Nguyên đán 2026.
Việc đưa vào khai thác một số hạng mục như hầm chui và các nhánh cầu đã góp phần cải thiện đáng kể tình hình giao thông khu vực. So với trước đây, tình trạng ùn ứ phương tiện, đặc biệt vào các dịp cao điểm lễ, Tết, đã giảm rõ rệt, hiện nay cơ bản không còn xảy ra kẹt xe kéo dài tại nút giao này.
Dự án nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được thiết kế là nút giao khác mức hoàn chỉnh ba tầng.
Đây là điểm kết nối quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, nơi giao cắt của nhiều trục giao thông huyết mạch như đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và các tuyến kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.
Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), một số hạng mục quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, hầm chui HC1-01 qua HC1-02 (hướng Mai Chí Thọ đi cao tốc) thông xe từ ngày 2/2/2026.
Cầu N2 (hướng từ cao tốc rẽ phải về Mai Chí Thọ) hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 30/12/2025. Các cầu Bà Dạt và Giồng Ông Tố cũng đã cơ bản hoàn thiện.
Đối với các hạng mục còn lại, nhánh cầu N3 (hướng Mai Chí Thọ rẽ trái đi Đồng Văn Cống) đã đạt khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4. Nhánh cầu N1.1 và N1.3 (từ Mai Chí Thọ rẽ trái đi đường dẫn cao tốc) hiện đạt khoảng 40%, trong khi cầu N4 (từ Đồng Văn Cống rẽ phải về Mai Chí Thọ) đạt 45%, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6.
Tuy nhiên, nhánh cầu N1.2 vẫn gặp vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Theo kế hoạch, hạng mục này có thể hoàn thành vào tháng 11/2026 nếu được bàn giao đầy đủ hơn 22.000 m² mặt bằng ngay trong tháng 3. Khu vực này thuộc phạm vi dự án Khu đô thị phát triển phường An Phú, với khoảng 65 hộ dân bị ảnh hưởng.
Để tháo gỡ vướng mắc, cuối tháng 11/2025, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh giảm ranh thu hồi đất khoảng 22.012 m² và thực hiện bồi thường trong khuôn khổ dự án mở rộng đường Lương Định Của. Đến tháng 1/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn xử lý liên quan đến khu đất thuộc dự án Khu đô thị phát triển An Phú.
Hiện Ban Giao thông đang chờ Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND TP.HCM phương án giải phóng mặt bằng. Theo dự kiến, thành phố điều chỉnh ranh theo hướng gộp phần diện tích này vào dự án mở rộng đường Lương Định Của, đồng thời ứng trước khoảng 1.800 tỷ đồng để chi trả bồi thường cho người dân.
Khi mặt bằng được bàn giao, các đơn vị thi công sẽ có điều kiện hoàn thiện nhánh cầu kết nối đường Lương Định Của lên cao tốc, đồng thời hoàn chỉnh toàn tuyến đường này, góp phần tăng khả năng kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành.
Trước đó, ngày 17/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng khu đất này là yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông, đặc biệt là nút giao An Phú.
Theo chỉ đạo, UBND phường Bình Trưng cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để sớm hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác đồng bộ.
Khi hoàn thành, nút giao An Phú không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối liên vùng, đặc biệt là trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai.