Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện sống, lao động và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước khó khăn, vững vàng trước thử thách, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.