Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn tới dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (tỉnh Quảng Trị).

Tham dự buổi dâng hoa, dâng hương còn có bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của Quốc hội.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng các thành viên của đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trị). (Ảnh: Tiến Thịnh)

Tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn công tác của Quốc hội cùng các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của Đại tướng.

Đoàn công tác xin nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trọn đời phấn đấu, gây dựng.

Cùng ngày, tại khu di tích Hang tám Thanh niên xung phong - nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - đoàn công tác thắp nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng, quả cảm của thế hệ đi trước.

Đoàn công tác của Quốc hội dành phút mặc niệm tại khu di tích Hang tám Thanh niên xung phong. (Ảnh: Tiến Thịnh)

Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lý tưởng sống cao đẹp vì độc lập, tự do của dân tộc.

Được biết, ngày mai (18/7) đoàn công tác của Quốc hội tiếp tục dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.